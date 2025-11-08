بطولة إنكلترا: يونايتد ينقذ نقطة من أرض توتنهام بعد تقدمه حتى الدقيقة 84

الرياص - اسماء السيد - لندن : أنقذ مانشستر يونايتد نقطة في الرمق الأخير من أرض توتنهام بعد عودته متعادلا 2 2، السبت في المرحلة الحادية عشرة من بطولة إنكلترا في كرة القدم، في مباراة تقدم فيها بهدف حتى الدقيقة 84.

وبعد تقدمه بهدف الكاميروني براين مبومو في الشوط الأول، تلقى يونايتد هدفين متأخرين، قبل أن ينقذه قلب دفاعه الهولندي ماتيس دي ليخت برأسية منحت كل فريق نقطة واحدة.

وأهدر الفريقان فرصة الارتقاء موقتا إلى وصافة الترتيب، فأصبح توتنهام ثالثا بفارق سبع نقاط عن أرسنال المتصدر الذي يحل على سندرلاند الخامس في وقت لاحق، ومانشستر يونايتد سابعا انما بنفس عدد النقاط (18).

وبعد نصف ساعة مخيبة للآمال في شمال لندن، أساء دفاع توتنهام تشتيت الكرة، فوصلت إلى العاجي أماد الذي لعبها عرضية إلى مبومو حوّلها رأسية مسجلا هدفه الخامس هذا الموسم في الدوري (32).

خرج لاعبو توتنهام إلى الاستراحة على وقع صافرات جماهيرهم، في ظل أداء متواضع في الشوط الأول.

لكن الشوط الثاني أتى أكثر إثارة، خصوصا بعد تبديلات مدرب توتنهام الدنماركي توماس فرانك.

عادل المضيف أولا بعد تمريرة من المدافع البديل الإيطالي دستيني أودوغيي إلى الفرنسي الشاب ماتيس تيل الذي زرعها في الشباك بعدما حضرها لنفسه بشكل جميل داخل المنطقة (84).

في الوقت البدل عن ضائع، وفيما كان يونايتد الذي استنفد تبديلاته يلعب بعشرة لاعبين إثر إصابة البديل السلوفيني بنيامين شيشكو، سجل توتنهام هدفا عبرالبرازيلي ريشارليسون برأسية ارتدت من تسديدة بعيدة للبديل الآخر الفرنسي ويلسون أودوبير (90+1).