تكنولوجيا: تأكيد سعة شحن هاتف Xiaomi 17 Ultra بعد حصوله على شهادة رسمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أن أطلقت شاومي بالفعل هواتف Xiaomi 17 و17 Pro و17 Pro Max في الصين، تستعد الشركة الآن للكشف عن العضو الأقوى في السلسلة، وهو Xiaomi 17 Ultra.

وقد حصل الهاتف مؤخرًا على شهادة اعتماد من هيئة 3C الصينية، ما يؤكد اقتراب موعد إطلاقه رسميًا. ويظهر الهاتف في نسختين مختلفتين: الأولى برقم الموديل 2512BPNDAC وتأتي من دون دعم للاتصال عبر الأقمار الصناعية، بينما الثانية برقم 25128PNA1C وتدعم الاتصال الفضائي، وهو ما يؤكد الشائعات التي انتشرت الشهر الماضي حول هذه الميزة.

تشير الشهادة أيضًا إلى أن كلا الإصدارين سيدعمان شحنًا سلكيًا بقدرة 100 واط، أي بزيادة قدرها 10 واط مقارنةً بهاتف Xiaomi 15 Ultra الذي صدر في فبراير الماضي.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنية تحسين التقريب داخل المستشعر (In-Sensor Zoom)، إلى جانب كاميرا تليفوتو ماكرو بدقة 200 ميجابكسل. وسيتضمن الهاتف أربع كاميرات خلفية من بينها عدسة فائقة الاتساع.

أما من ناحية الأداء، فمن شبه المؤكد أن يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5، ليمنح تجربة قوية تليق بأقوى إصدارات شاومي لهذا العام.

المصدر