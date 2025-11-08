بالصور- ليلة من الطرب والفرح… وليد الشامي وهدى الفهد وميامي يشعلون موسم الرياض

استقبل مسرح “محمد عبده أرينا By بنك الإمارات دبي الوطني” أول حفلات موسم الرياض السادس، والتي تقام فيه برعاية الهيئة العامة للترفيه، ومن تنظيم وإشراف مجموعة روتانا للموسيقى، بتوقيع النجوم الثلاثة هدى الفهد ووليد الشامي وفرقة ميامي الذين على التوالي اشعلوا بأغانيهم وما قدموه من استعراض وطرب ووناسة الجمهور الذي ملأ المكان في سهرة إيقاعية لن تنسى شهدت في كواليسها التقاء الفنانين المشاركين بالحفل سويًا ومعهم المايسترو السعودي وليد فايد في ترتيب قامت به روتانا تاكيدًا على روح المحبة والصداقة التي تجمع الفنانين، فالتقطوا صورًا جماعية بحضور أهل الإعلام السعودي والسوشيال ميديا الذين رصدوا من ثلاثي الحفل بعض انطباعاتهم، فتوجهوا بالثناء والتقدير لدعم ومساندة امير الشباب ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (حفظه الله) لقطاع الثقافة والفن وتشجيعه وتحفيزه الدائم للإبداع والمبدعين حتى غدت الرياض عاصمة الفن العربي. ايضا، أشادوا بالدور الكبير الذي يقوم به معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه الذي صنع من موسم الرياض اسماً وحدثا عالميا يطمح جميع الفنانين والنجوم العرب والأجانب اعطائهم فرصة المشاركة به، مبدين سعادتهم ان اتيح لهم المشاركة هذا الموسم في أولى حفلات روتانا به، متوجهين ايضا بالتحية إلى مجموعة روتانا للموسيقى والأستاذ سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة على احتضانهم، فاسترجع وليد الشامي سنوات نجاحه مع روتانا وصولا لأرقام نسب المشاهدة العالية التي حصدتها أغنيته الأخيرة “الفكرة” وكاشفاً ان لديه البوما جديدا مع روتانا سيحرص على تقديمه قبل نهاية العام الجاري. وقد أضاف وليد لأغنيته “الرياض والحله” نجاحا اضافيا عندما قدمها في فقرته فنالت تفاعلا كبيرا جعله بعد نزوله من المسرح يعلق :”ما هذا الجمهور العظيم وماذا فعلوا بي من شدة تفاعلهم”.

من جانبها، تحدّثت هدى الفهد عن مشاركتها بالحفل والدعم الذي حظيت به كصوت نسائي سعودي كاشفة أنها من صغرها تحب الاغاني ذات الايقاع الغربي لذلك دمجت في أغانيها الشرقي والغربي معًا، واعلنت أنها تتحضر لتقديم ميني ألبوم باكورته اغنية من الحان “مبهم”، مضيفة: “رغم اني قدمت في الحفل ثماني اغاني فقط لكنها عندي ليلة لن تنسى وحققت فيها حلما كان يراودني من الطفولة ولا أزال احلم بالمزيد من العطاء”.

في الختام ، كان ثنائي فريق ميامي متاكدين أنهم بمجرد ان يطلوا على المسرح، سيشعلون المكان ولن يهدأ الجمهور إلا بالتفاعل مع إيقاعات أعمالهم على غرار أغنيتهم الشهيرة “فيكم طرب ..فيكم وناسه”، معلنين في الكواليس ان النجاح الكبير لأغانيهم القديمة والتي تسعد الجمهور للان يجعلهم يتخوفون من تقديم الجديد، كاشفين هناك حديث مع روتانا في هذا الجانب.

اما الجمهور، فتوجه بالشكر إلى هيئة الترفيه وروتانا الذين قدموا لهم هذه الخلطة الغنائية بجمع ميامي وهدى الفهد ووليد الشامي سويا ،مبدين فرحتهم ورغبتهم بتواجد اكبر للشامي في حفلات الموسم على غرار ميامي والفهد.