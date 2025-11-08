المستشار الثقافي للسفارة السودانية بالقاهرة يشيد بدور وزارة التربية في إنجاح امتحانات الشهادة الابتدائية

اشاد دكتور عاصم احمد حسن المستشار الثقافي للسفارة السودانية بالقاهرة بدور وزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل لإنجاح امتحانات الشهادة الابتدائية بمراكز مصر . وتقدم بالتهاني للطلاب والطالبات السودانيين الناجحين في امتحانات الشهادة الابتدائية المؤهلة لدخول المرحلة المتوسطة فى مراكز محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية واسوان . وأشار في تصريح (لسونا) إلى الجهود الكبيرة التي قامت بها اللجنة العليا للامتحانات بالسفارة للترتيب للامتحانات مع الجهات المصرية المختصة . واعرب عن شكره لوزارة التربية والتعليم المصرية لتعاونها مع السفارة في كافة المجالات الخاصة بالتعليم للطلاب والطالبات السودانيين بجمهورية مصر . سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

