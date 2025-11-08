نيابة عن رئيس الدولة.. حمدان بن محمد يصل باكو على رأس وفد رسمي رفيع للمشاركة في احتفالات أذربيجان بيوم النصر

ابوظبي - سيف اليزيد - نيابةً عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، على رأس وفد رسمي رفيع، للمشاركة في احتفالات جمهورية أذربيجان الصديقة ب«يوم النصر»، حيث كان في استقبال سموّه لدى وصوله إلى مطار حيدر علييف الدولي، معالي أمين أمرولاييف، وزير العلوم والتعليم في أذربيجان، وعدد من كبار المسؤولين.

ويضم الوفد المرافق لسموّه كلاً من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، ومعالي الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، وسعادة خليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سموّ وزير الدفاع، وسعادة محمد مراد حسن البلوشي سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان.