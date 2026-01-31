جمال بن حويرب: شراكتنا الاستراتيجية مع الكويت متجذِّرة وطويلة المدى

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

قال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إنَّ المؤسَّسة تنظر إلى علاقة دولة الإمارات مع دولة الكويت بوصفها شراكة استراتيجية متجذِّرة وطويلة المدى، تستند إلى تقاطع عميق في الرؤى الهادفة إلى تنمية الإنسان، وترسيخ اقتصاد المعرفة، وتمكين الشباب بوصفهم ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

وأوضح أن الشراكات العميقة التي تجمع المؤسَّسة بمؤسَّسات كويتية رسمية وخاصة، تعكس مستوى متقدماً من الثقة المتبادلة، وانسجاماً واضحاً في الأولويات الوطنية، لا سيما في مجالات التعليم والابتكار واستشراف المستقبل.

وأضاف: أن «أسبوع المعرفة في الكويت»، بما تضمنه من فعاليات نوعية، شكَّل نموذجاً رائداً للتعاون المؤسَّسي الإقليمي القائم على تحويل المعرفة إلى قوة فاعلة تسهم في دعم صناعة السياسات وتعزيز مسارات التنمية الشاملة.