وقفة احتجاجية في أديلايد ولاية جنوب استراليا تنديداً بالابادة الجماعية والتطهير العرقي في الفاشر

نظم عدد من أبناء الجالية السودانية في مدينة أديلايد اليوم السبت وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بولاية جنوب استراليا ، للتنديد بجرائم التطهير العرقي و الإبادة الجماعية التي ارتكبها مليشيات كيان أبوظبي في مدينة الفاشر وعموم إقليم دارفور.

ورفع المشاركون لافتات تطالب بـ وقف الإبادة الجماعية في دارفور، مرددين هتافات تطالب باحالة المليشيا الارهابية وحكومة كيان ابوظبي إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كما طالب المحتجون الإمارات بتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب في السودان نتيجة دعمها المالي والعسكري للمليشيا الإرهابية، مطالبين الحكومة الاسترالية والمجتمع الدولي بفرض عقوبات فورية على كيان ابوظبي والجهات التي تساهم في تمويل الحرب ضد الشعب السوداني.

كما دعا المتحدثون خلال الوقفة الحكومة الأسترالية إلى زيادة الدعم الإنساني للشعب السوداني وتعليق اتفاقية الشراكة الحرة مع كيان ابوظبي.

وتأتي هذه الوقفة التي شارك فيها عدد من الاستراليين تضامناً مع ضحايا المجازر الأخيرة في الفاشر، حيث وثّقت منظمات حقوقية مستقلة وقوع انتهاكات واسعة النطاق ذات طابع عرقي على يد المليشيا الارهابية وسط صمت دولي مقلق.

سونا