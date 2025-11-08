«حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟

- 1/2
رحل والد الفنان محمد رمضان، خلال الساعات الماضية والذى كانت تربطه علاقة قوية به، وتوفي والد محمد رمضان فجر الجمعة، والذي تحدث عنه بكلمات مليئة بالحب والتقدير في أحد البرامج التليفزيونية، مؤكدًا أنه كان حافظًا القرآن الكريم كاملًا، واصفًا إياه بأنه «أحن قلب في الدنيا».
وتابع محمد رمضان في لقاء سابق له مع الإعلامي خيري رمضان: «أبويا هو كل حاجة في حياتي، إحنا ماشيين ببركته، عمره ما كان ليه صاحب يدخل بيتنا، بينام بدري ويصحى قبل الفجر يصلي قيام الليل، وبعدها يقرأ الجرائد ثم المصحف، لأنه حافظ القرآن كله والحمد لله».
وأضاف: «اتعلمت من أبويا الالتزام والرضا، عمره ما كان يشغل باله بالدنيا، وهو في نفس الوقت مصدر الكوميديا في حياتي، بيضحكني بفطرته وبساطته، كنت دايمًا أستغرب إن طموحه الوحيد هو إحنا، إنه يشوفنا بخير وأفضل من كده».
واختتم حديثه: «كان أقصى حلم لوالدى إنه يطلع الحج، وبعد ما حج بقى كل اللي يهمه هو أولاده، أنا فعلًا محظوظ إن ربنا رزقني بأب وأم كل طموحهم في الحياة إن أولادهم يكونوا كويسين».
كان الفنان محمد رمضان أعلن عن وفاة والده صباح اليوم الجمعة، قائلًا: «بعد فجر النهارده رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء والمستقر، ستقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود المهندسين، ثم الدفن بمقابر العائلة في 6 أكتوبر، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعًا.. إنا لله وإنا إليه راجعون».
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
