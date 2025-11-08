شكرا لبحثكم عن خبر اختتام مخيم العيون المجاني في عدن بإجراء 497 عملية ناجحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اختُتم الجمعة في العاصمة عدن أعمال مخيم العيون المجاني الذي نُفذ في مستوصف العين التخصصي لطب وجراحة العيون، بتمويل كريم من جمعية العون المباشر – مكتب اليمن، ومساهمة من مؤسسة نهد التنموية،

وتنفيذ مؤسسة العيون الطبية ومستوصف العين التخصصي

وبرعاية معالي وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح ، وإدارة المخيمات بوزارة الصحة ، ومحافظ محافظة عدن امين العاصمة ومدير عام مكتب الصحة م/ عدن د احمد البيشي

وقد شهد المخيم، الذي انطلقت معايناته في مجمعات التواهي والقطيع والشيخ عثمان مطلع هذا الاسبوع ، وشهد إقبالاً واسعاً من المواطنين، حيث تم إجراء 497 عملية جراحية ناجحة لسحب المياه البيضاء وزراعة العدسات، إلى جانب معاينة المئات من المرضى وتقديم الفحوصات والعلاجات والأدوية بشكل مجاني كامل.

ويُعد هذا المخيم من أكبر المخيمات الجراحية في العاصمة عدن من حيث عدد المستفيدين ونوعية العمليات الدقيقة التي أُجريت، وفترة الانجاز ، مما يعكس مدى التنظيم والدقة في التنفيذ وجودة الخدمات المقدمة ، التي بذلها الفريق الطبي والإداري والتنظيمي للمخيم .

وأشاد المشاركون في ختام المخيم بالجهود الجبارة التي يذلها الفريق الطبي في مؤسسة العيون الطبية روح العمل الإنساني النبيل، وساهموا بجهودهم المخلصة في إعادة الأمل والنور إلى عيون مئات المرضى من مختلف مديريات محافظة عدن.

كما ثمّنت إدارة المخيم دعم الجهات الممولة والرعاة، وفي مقدمتهم العون المباشر – مكتب اليمن ومؤسسة نهد التنموية، لما قدموه من دعم إنساني كريم مكّن من إنجاح هذا الحدث الطبي الكبير، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تُجسد التكافل المجتمعي وتُخفف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

بهذا النجاح، يختتم مخيم العيون المجاني بعدن فصلاً جديداً من فصول العطاء الإنساني والطبي، ضمن سلسلة من المخيمات التي نُضمت في مختلف المحافظات، لتبقى رسالتها خالدة: إعادة البصر… وبعث الأمل من جديد.”