ألبين لم يجدد عقد كولابينتو بسبب الدعم المالي

الرياص - اسماء السيد - ساو باولو : جدّد فريق ألبين للفورمولا وحد عقد سائقه فرانكو كولابينتو بسبب موهبته وليس بسبب الدعم المالي الذي يتلقاه من الرعاة الأرجنتينيين، بحسب ما قال قال رئيس الفريق ستيف نيلسون الجمعة.

وفي حديثه من حلبة إنترلاغوس على هامش جائزة ساو باولو الكبرى، أوضح نيلسون أن ألبين درس جميع الخيارات المتاحة قبل اتخاذ قرار الإبقاء على السائق الأرجنتيني البالغ من العمر 22 عاما.

وقال "بصراحة، كانت كل الأسماء مطروحة على الطاولة، لكننا اتجهنا تدريجا نحو اختيار فرانكو".

وأضاف "نحن سعداء بهذا القرار، وقد درسنا كل من كان خيارا محتملا في مرحلة ما".

وتابع "بالطبع لا يمكن تجاهل الجانب المالي، لكن في النهاية حصل فرانكو على المقعد بسبب موهبته، وكونه يجلب دعما ماليا هو مجرد صدفة سعيدة".

ويحمل الفريق شعار شركة "ميركادو ليبري"، الراعي لكولابينتو، للسباق الثالث تواليا هذا الأسبوع.

وقال المستشار التنفيذي لألبين، فلافيو برياتوري "قرارنا لعام 2026 هو مؤشر واضح على التزامنا ودعمنا القوي لفرانكو في مسيرته كسائق سباقات".

ولم يخض كولابينتو موسما كاملا في الفورمولا واحد حتى الآن. ففي عام 2024 شارك في تسعة سباقات مع فريق وليامس، بديلا للأميركي لوغن سارجنت. وفي هذا الموسم، رُقّي من سائق احتياطي إلى أساسي في فريق ألبين، ليحل محل الأسترالي جاك دوهان في الجولة السابعة في إيمولا.

وقال كولابينتو "منذ أول مشاركة لي، كنت أعلم أن الحفاظ على مكاني سيكون تحديا كبيرا. الطريق طويل وصعب، وأنا فخور بالحصول على فرصة البقاء مع الفريق في 2026".

ولم يسجل كولابينتو أي نقطة هذا الموسم، في حين جمع زميله الأكثر خبرة، الفرنسي بيار غاسلي، 20 نقطة، وكان أفضل مركز له هو السادس.

وقال نيلسون "واجه فرانكو بعض الصعوبات في البداية، بصراحة، لكن تدريجيا، ونحن محظوظون بوجود بيار كمقياس ثابت، رفع مستواه وبدأ ينافس بيار".