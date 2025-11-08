لا تغادر من دون قراءة هذا التقرير..!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قد يكون إيلون ماسك في طريقه للحصول على راتب بقيمة تريليون دولار. مع موافقة مساهمو تيسلا على الحزمة المالية الضخمة للرئيس التنفيذي - الذي تُقدر ثروته بالفعل بنحو 491 مليار دولار - إذا حقق سلسلة من الأهداف الطموحة على مدى السنوات العشر المقبلة.

هذا الرقم البالغ تريليون دولار (أو 761,910,000,000 جنيه إسترليني) - والذي يُعادل ألف مليار ومليون مليون في آن واحد - يكاد يكون من المستحيل تخيله بالنسبة لمعظم الناس.

ومع ذلك، تعمق تقرير لقناة (سكاي نيوز) البريطانية في الأرقام وقالت إنها درست ما يمكن تحقيقه بتريليون دولار أمريكي - واتضح أنه مبلغ كبير جدًا.

156 مليار متر

وفي الآتي بعض ما توصلت إليه الدراسة:

عند وضع تريليون ورقة نقدية من فئة دولار واحد بجانب بعضها البعض، فإنها ستقطع مسافة تقارب 156 مليار متر.

يمكن لهذه الورقة أن تدور حول خط الاستواء 3890 مرة، أو تصل بسهولة إلى الشمس من الأرض (حوالي 149.6 مليون كيلومتر)، أو تدور من الأرض إلى القمر 405 مرات.

يمكن أن تغطي هذه الأوراق النقدية من فئة الدولار الواحد مساحة شاسعة (حوالي 10,339 كيلومترًا مربعًا)، مما يعني إمكانية تغطية كامل مساحة لبنان أو جامايكا تقريبًا.

الدوريات الرياضية

يمكنك إنفاقها ببذخ على جميع الدوريات الرياضية الكبرى في العالم تقريبًا.

الأندية التي تُشكل الدوري الإنجليزي الممتاز رخيصة نسبيًا (30 مليار دولار)، وحتى عند شراء أندية دوري أبطال أوروبا UEFA والبطولات الخمس الكبرى في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، يبقى في حوزتك 858 مليار دولار.

تبلغ القيمة التقديرية للدوريات الرياضية الأميركية الرئيسية الأربعة لهوكي الجليد والبيسبول وكرة السلة وكرة القدم الأميركية (NFL وNBA وMLB وNHL) 544 مليار دولار، وفقًا لـ Sportico.

ولكن أضف دوري الكريكيت الهندي الممتاز (120 مليار دولار) وفورمولا 1 (23.1 مليار دولار)، ولا يزال لدى ماسك فائض من إجمالي إنفاق يُقدر بـ 829.7 مليار دولار. أنفقها على الرياضة.

صناعة السيارات

بالاستحواذ على منافسي تيسلا، يمكن لأيلون ماسك شراء أكبر 15 شركة صناعة سيارات مدرجة في البورصة (باستثناء تيسلا) من حيث القيمة السوقية.

وستشمل هذه الشركات شركات مثل تويوتا اليابانية (275 مليار دولار)، وشركة صناعة السيارات الصينية BYD (120 مليار دولار)، وعلامات تجارية فاخرة مثل فيراري (81 مليار دولار) ومرسيدس بنز (62 مليار دولار)، بالإضافة إلى بي إم دبليو (52 مليار دولار)، وفولكس فاجن (50 مليار دولار)، وفورد (48 مليار دولار).

ولكن سيتبقى القليل من المال؛ إذ ستبلغ الفاتورة الإجمالية مبلغًا خياليًا قدره 992 مليار دولار.

شراء سان دييغو

بإمكانه شراء جميع العقارات السكنية في مقاطعة سان دييغو - بقيمة إجمالية تبلغ تريليون دولار. أما سياتل، فهي بعيدة المنال قليلاً، بقيمة 1.1 تريليون دولار، وفقًا لبيانات حديثة من شركة العقارات Zillow.

ولكن إذا أراد شراء عقارات ضخمة، فهناك دائمًا ولاية تينيسي. تُقدر القيمة الإجمالية للمنازل في هذه الولاية الأمريكية بـ 957 مليار دولار. أو هناك ولاية ماريلاند، التي يمكن شراؤها بقيمة 1.01 تريليون دولار إذا استطاع توفير المزيد من المال.

للأسف، سيواجه صعوبة في الاستحواذ على كامل مخزون المساكن في لندن، والذي قُدِّر في فبراير بأقل من تريليوني جنيه إسترليني (2.53 تريليون دولار)، وفقًا لشركة سافيلز للوساطة العقارية.

كما أن مدنًا مثل نيويورك (4.6 تريليون دولار) ولوس أنجلوس (3.9 تريليون دولار) لا تقع ضمن ميزانيته، إذ تضم أغلى أسواق المساكن في أميركا.

هل يقوم بعمل خيري؟

هناك دائمًا احتمال أن يسير ماسك على خطى مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس، الذي ينوي التبرع بـ 99% من ثروته الطائلة على مدى العشرين عامًا القادمة.

يمكنه أن يمنح كل رجل وامرأة وطفل في الولايات المتحدة حصة من أمواله. سيحصلون على ما يقارب 2,917.32 دولارًا (2,223.29 جنيهًا إسترلينيًا)، بناءً على تقدير عدد السكان البالغ 342.7 مليون نسمة.

مع أن المبلغ سيبلغ حوالي 14,348.79 دولارًا أمريكيًا (10,935.20 جنيهًا إسترلينيًا) لكل شخص (حوالي 69.6 مليون نسمة) في المملكة المتحدة.

لو أراد إهداء العالم أجمع هدية عيد ميلاد مبكرة، فبناءً على تقدير تقريبي لعدد سكان العالم يبلغ 8.2 مليار نسمة، سيحصل كل شخص على 121.80 دولارًا أميركيًا (92.87 جنيهًا إسترلينيًا).

سداد ديون بطاقات الائتمان

بمبلغ تريليون دولار، يمكنه إعادة كتابة التاريخ على الفور ومحو مدفوعات فوائد الديون والديون الحكومية من عشرات الدول ذات السيادة في العالم.

أو قد يمحو ماسك ديون سنغافورة (تريليون دولار) أو كوريا الجنوبية (0.99 تريليون دولار) دفعة واحدة، وفقًا لأرقام أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي حول التوقعات الاقتصادية العالمية (أكتوبر 2025).

ولكن عندما يتعلق الأمر بأكبر الدول المثقلة بالديون، فإن مبلغ تريليون دولار لن يمس حتى الجوانب.

تبلغ الديون الحكومية في الولايات المتحدة 38.3 تريليون دولار (ما يزيد قليلاً على ثلث إجمالي الديون العالمية) في حين تبلغ الديون الحكومية في المملكة المتحدة 4.1 تريليون دولار.