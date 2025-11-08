تابع الان خبر تركي الشيخ : موسم الرياض جعل السعودية مفخرة لكل عربي حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أكد المستشار تركي آل الشيخ، أن موسم الرياض جعل المملكة العربية السعودية مفخرة لكل عربي أمام العالم، مشيرًا إلى أن النجاح الكبير الذي حققه الموسم يعكس قوة التنظيم والإبداع في تقديم فعاليات عالمية المستوى تعزز مكانة السعودية كوجهة ترفيهية وسياحية رائدة.

ويُعد موسم الرياض مهرجانًا ترفيهيًا عالميًا يقام في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، ويهدف لتحويلها إلى وجهة ترفيهية سياحية عالمية، وفقا لأهداف برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030.

وانطلق موسم الرياض للمرة الأولى في عام 2019 واستقطب أكثر من 10 ملايين زائر، وانطلق موسمه الثاني في 20 أكتوبر 2021 بعد توقفه عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، واستمر لغاية الان بالانعقاد كل سنة دون توقف.