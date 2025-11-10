شكرا لقرائتكم خبر الهيئة السعودية للسياحة وقطر للسياحة توقعان مذكرة تفاهم استراتيجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت اليوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025، كلٍّ من الهيئة السعودية للسياحة وقطر للسياحة مذكرة تفاهم للتعاون في الترويج والتسويق السياحي؛ التي تسهم في تطور ونمو القطاع السياحي في البلدين الشقيقين.

وقد جرى توقيع مذكرة التفاهم بين كل من الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة سعادة الأستاذ فهد حميد الدين، ورئيس قطاع التسويق والترويج السياحي في قطر للسياحة والرئيس التنفيذي لشركة زوروا قطر المهندس عبدالعزيز علي المولوي.

وكان الوفدان السعودي والقطري قد التقيا تحت رعاية وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة الأستاذ أحمد الخطيب، وبحضور رئيس قطر للسياحة السيد سعد بن علي الخرجي.

كما جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون من خلال التنسيق في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بالسياحة لدعم مجالات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حول أفضل الممارسات في تطوير القطاع.

وتأتي هذه اللقاءات الثنائية في إطار حرص الهيئة السعودية للسياحة على مد جسور التعاون مع نخبة من القيادات والمسؤولين القطاع السياحي إقليمياً وعالمياً، لتبادل الخبرات والمعلومات والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة.

