فاينانشال تايمز: شركة Ledger تدرس إدراج أسهمها في نيويورك بعد ارتفاع إيراداتها إلى مئات الملايين وسط تصاعد هجمات الاختراق

تام شمس - الاثنين 10 نوفمبر 2025 08:58 صباحاً - تدرس شركة Ledger الفرنسية المتخصصة في محافظ العملات المشفرة المادية إدراج أسهمها في بورصة نيويورك، في وقت تشهد فيه طلبًا قياسيًا على أجهزتها بسبب الارتفاع الكبير في الهجمات الإلكترونية، ما دفع إيراداتها إلى مستويات “ثلاثية الأرقام بالملايين” خلال عام 2025، وفقًا لتقرير فاينانشال تايمز.

قال الرئيس التنفيذي للشركة باسكال غوتييه في تصريح للصحيفة إن الشركة، التي تأسست في باريس عام 2014، تعيش أفضل أعوامها حتى الآن، مع تسارع الأفراد والشركات نحو حماية أصولهم الرقمية من قراصنة الإنترنت الذين يزدادون تطورًا يومًا بعد يوم.

وأضاف:

“نتعرض للاختراق بشكل متزايد كل يوم… اختراق الحسابات البنكية، وحسابات العملات المشفرة، ولن يتحسن الوضع العام المقبل ولا الذي يليه.”

يأتي هذا الازدهار وسط عام قياسي في جرائم سرقة الأصول الرقمية؛ إذ سرق القراصنة ما قيمته 2.2 مليار دولار من العملات المشفرة في النصف الأول من عام 2025، متجاوزين إجمالي العام السابق بأكمله. وأشارت فاينانشال تايمز، نقلًا عن Chainalysis، إلى أن نحو 23% من هذه الهجمات استهدفت محافظ الأفراد.

Ledger تحمي 100 مليار دولار من البيتكوين

وأوضح غوتييه أن الشركة تقوم بتأمين ما يقرب من 100 مليار دولار من عملة بيتكوين (BTC) لصالح عملائها، متوقعًا أن تستفيد من ارتفاع المبيعات الموسمية خلال الجمعة السوداء وعطلات الكريسماس.

وأشار إلى أن Ledger تستعد لجولة تمويل جديدة في العام المقبل، سواء عبر جولة استثمار خاصة أو إدراج عام في الولايات المتحدة، مضيفًا أن الشركة تعمل على توسيع فرقها في نيويورك، موضحًا:

“الأموال موجودة في نيويورك اليوم عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة، وليست في أي مكان آخر في العالم، وبالتأكيد ليست في أوروبا.”

وتواجه Ledger منافسة من شركات مثل Trezor وTangem التي تقدم محافظ “التخزين البارد”، إلا أنها لا تزال الاسم الأبرز في السوق. وقد بلغت آخر قيمة تقديرية للشركة 1.5 مليار دولار في عام 2023، بدعم من شركتي 10T Holdings وTrue Global Ventures.

تطبيق Ledger الجديد يثير الجدل

في الشهر الماضي، أطلقت Ledger واجهة جديدة متعددة التوقيعات (Multisig)، لكنها أثارت ردود فعل متباينة من المستخدمين. فبينما أشاد البعض بالتحديث باعتباره خطوة تقنية متقدمة، انتقد آخرون هيكل الرسوم الجديد الذي يتضمن رسمًا ثابتًا قدره 10 دولارات لكل معاملة، ورسومًا متغيرة بنسبة 0.05% على تحويلات الرموز واعتبروه انحرافًا عن مبادئ “سايفربانك” التي تأسست عليها الشركة.

واتهم مطورون مثل pcaversaccio الشركة بتحويل تطبيقها إلى نقطة خنق مركزية تهدف إلى زيادة الإيرادات على حساب المستخدمين.