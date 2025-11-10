رويترز: البنوك الإيطالية تؤيد اليورو الرقمي لكنها تطالب البنك المركزي الأوروبي بتوزيع التكاليف

تام شمس - الاثنين 10 نوفمبر 2025 08:58 صباحاً - أعربت البنوك الإيطالية عن دعمها لمبادرة اليورو الرقمي التي يقودها البنك المركزي الأوروبي (ECB)، لكنها دعت إلى توزيع تكاليف التنفيذ على عدة سنوات بسبب العبء المالي الذي يفرضه المشروع على القطاع المصرفي.

قال ماركو إليو روتيني، المدير العام لـ رابطة البنوك الإيطالية (ABI)، خلال ندوة صحفية في فلورنسا يوم الجمعة، وفقًا لما نقلته رويترز:

“نحن نؤيد اليورو الرقمي لأنه يجسّد مفهوم السيادة الرقمية.”

وأضاف:

“لكن تكاليف المشروع مرتفعة جدًا في ظل النفقات الرأسمالية التي يتعين على البنوك تحمّلها. ويمكن توزيعها على فترة زمنية أطول.”

تأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه مشروعات العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC) مقاومة من بعض البنوك الفرنسية والألمانية، التي تخشى أن يؤدي إطلاق محفظة تجزئة مدعومة من البنك المركزي الأوروبي إلى سحب الودائع من البنوك التجارية.

137 دولة واتحادًا نقديًا، تمثل 98% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تستكشف حاليًا فكرة العملات الرقمية للبنوك المركزية. المصدر: CBDC Tracker

البنك المركزي الأوروبي يستهدف إطلاق اليورو الرقمي في عام 2029

وافق مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه في فلورنسا يومي 29 و30 أكتوبر على الانتقال بالمشروع إلى المرحلة التالية بعد فترة تحضيرية استمرت عامين.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة التجريبية في عام 2027، على أن يتم الإطلاق الكامل في عام 2029، شريطة اعتماد التشريعات الأوروبية ذات الصلة في عام 2026.

من جانبه، قدّم عضو البرلمان الأوروبي فرناندو نافاريتي المكلّف بمراجعة المقترح في البرلمان تقريرًا أوليًا يدعو إلى نسخة مصغّرة من اليورو الرقمي لحماية أنظمة الدفع الخاصة مثل Wero، وهي مبادرة مشتركة بين 14 بنكًا أوروبيًا، بحسب التقرير.

وقال روتيني إن على أوروبا أن تتبنى نهجًا مزدوجًا يجمع بين اليورو الرقمي للبنك المركزي الأوروبي والعملات الرقمية المدعومة من البنوك التجارية. وأضاف:

“ما لا يجب أن تفعله أوروبا هو أن تتخلّف عن الركب.”

البنك المركزي الأوروبي يوقّع اتفاقيات تطوير مع شركات تقنية

في الشهر الماضي، أبرم البنك المركزي الأوروبي اتفاقيات إطارية مع سبع شركات تكنولوجيا لدعم تطوير مشروع اليورو الرقمي المحتمل.

وتغطي الاتفاقيات مجالات مثل مكافحة الاحتيال وإدارة المخاطر، وتبادل بيانات الدفع الآمنة، وتطوير البرمجيات.

ومن بين الشركات المشاركة Feedzai المتخصّصة في اكتشاف الاحتيال، وGiesecke+Devrient (G+D) المتخصّصة في تقنيات الأمان.

وبحسب البنك المركزي الأوروبي، ستعمل هذه الشركات أيضًا على تطوير ميزات مثل “البحث بالاسم المستعار (Alias Lookup)” التي تتيح للمستخدمين إرسال أو استلام المدفوعات دون الحاجة لمعرفة مزوّد خدمة الدفع للطرف الآخر، بالإضافة إلى قدرات الدفع دون اتصال بالإنترنت.