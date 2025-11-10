رسوم الغاز على شبكة إيثريوم تنخفض إلى 0.067 غوي فقط وسط تباطؤ السوق

تام شمس - الاثنين 10 نوفمبر 2025 08:58 صباحاً - انخفضت رسوم الغاز على شبكة إيثريوم من الطبقة الأولى إلى 0.067 غوي فقط يوم الأحد، في ظل ركود عام في أسواق العملات المشفرة عقب الانهيار التاريخي الذي شهدته الأسواق في أكتوبر.

وبحسب بيانات Etherscan، فإن متوسط تكلفة تنفيذ صفقة مبادلة على شبكة إيثريوم بلغ 0.11 دولار فقط، بينما تبلغ رسوم مبيعات الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) نحو 0.19 دولار، وتكلفة ربط أصل رقمي بسلسلة أخرى نحو 0.04 دولار، في حين تبلغ تكلفة الاقتراض على السلسلة حوالي 0.09 دولار وقت كتابة التقرير.

وكانت رسوم المعاملات على شبكة إيثريوم قد بلغت ذروتها الأخيرة عند 15.9 غوي في 10 أكتوبر، يوم الانهيار السريع في السوق الذي أدى إلى خسارة بعض العملات البديلة لأكثر من 90% من قيمتها خلال 24 ساعة.

لكن بحلول 12 أكتوبر، تراجعت الرسوم إلى 0.5 غوي وظلت أقل من 1 غوي خلال معظم شهري أكتوبر ونوفمبر.

أسعار الغاز على شبكة إيثريوم خلال الشهر الماضي. المصدر: Etherscan

ويُتوقع أن يستفيد المستثمرون والمتداولون من الرسوم المنخفضة لتنفيذ المزيد من المعاملات على الشبكة الرئيسية، لكن المحللين وخبراء الصناعة يحذرون من أن الرسوم المنخفضة للغاية قد تمثل خطرًا على النظام البيئي لإيثريوم.

شبكة إيثريوم الأساسية فقدت إيراداتها منذ 2024

خلال فترة الازدهار في 2021، كانت رسوم المعاملات على شبكة إيثريوم الأساسية تصل إلى 150 دولارًا أو أكثر أثناء فترات الازدحام الشديد.

لكن بعد ترقية Dencun في مارس 2024، والتي هدفت إلى خفض رسوم المعاملات على شبكات الطبقة الثانية (Layer 2)، انخفضت الرسوم بشكل كبير، ما أدى إلى تراجع عائدات إيثريوم بنسبة 99%.

رسوم شبكة إيثريوم (الطبقة الأولى) بين 2023 و2025. المصدر: Token Terminal

ويقول المنتقدون إن الرسوم المنخفضة بهذه الدرجة غير مستدامة لأي شبكة بلوكتشين، لأنها تضعف الحوافز المالية والأمنية لمشغلي العقد والمُصدّقين الذين يؤمّنون الشبكة ويعالجون المعاملات.

كما أن الرسوم المنخفضة عادة ما تعكس ضعفًا في الطلب، وهو ما قد يشير إلى هجرة المستخدمين إلى شبكات أخرى.

وقد تبنّت إيثريوم إستراتيجية التحجيم عبر شبكات الطبقة الثانية، وهو ما وصفه تقرير صادر عن منصة Binance بأنه سيف ذو حدين.

فرغم أن شبكات الطبقة الثانية تسمح بتوسّع شبكة إيثريوم ومنافستها لسلاسل أحدث ذات سعة أعلى، فإنها في الوقت نفسه تسحب الإيرادات من الطبقة الأساسية، ما يخلق منافسة داخلية داخل نظام إيثريوم نفسه.