سوق التنبؤات Kalshi تجمع مليار دولار بقيمة 11 مليار دولار بعد أفضل شهر تداول

تام شمس - الأربعاء 3 ديسمبر 2025 09:39 مساءً - أغلقت منصة أسواق التنبؤات Kalshi جولة تمويل جديدة بقيمة مليار دولار عند تقييم بلغ 11 مليار دولار، وذلك بعد تسجيلها أعلى حجم تداول شهري في تاريخها خلال شهر نوفمبر.

وبحسب ما أكدته الشركة يوم الثلاثاء في تطابق مع تقرير سابق لـ TechCrunch فإن جولة التمويل من الفئة E قادتها شركة رأس المال المخاطر المتخصصة في الكريبتو Paradigm، بمشاركة مستثمرين كبار آخرين على تماس مع القطاع مثل Sequoia و Andreessen Horowitz و ARK Invest التابعة لكاثي وود.

وقال المدير التنفيذي طارق منصور:

“Kalshi تستبدل الجدل والآراء والأسلوب الخطابي بالأسواق والدقة والحقيقة… لقد ابتكرنا طريقة جديدة لاستهلاك المعلومات والتفاعل معها.”

وترفع هذه الجولة تقييم Kalshi أكثر من الضعف مقارنة بتقييمها في أكتوبر، عندما جمعت 300 مليون دولار عند تقييم 5 مليارات دولار، في وقت تشهد فيه أسواق التنبؤ التي تسمح بالمراهنة على كل شيء من الرياضة إلى الأحداث الجيوسياسية نمواً متسارعاً.

وقالت الشركة إنها ستستخدم التمويل الجديد لتوسيع تكاملها مع شركات الوساطة، وعقد شراكات مع مؤسسات إعلامية، وتوسيع أنواع الأسواق التي تقدمها.

ذروة غير مسبوقة في أحجام التداول خلال نوفمبر

سجلت Kalshi إلى جانب منافستها الأقرب Polymarket أرقاماً قياسية في حجم التداول الشهري خلال نوفمبر، مدفوعة بزيادة الاعتماد عليها عبر تكاملها مع منصات أخرى.

بلغ حجم التداول على Kalshi نحو 4.54 مليارات دولار في نوفمبر، متجاوزاً رقمها القياسي السابق البالغ 4.49 مليارات دولار في أكتوبر، وفقاً لبيانات Token Terminal. وأوضحت Kalshi أن أحجام التداول لديها نمت بنسبة 1000% منذ 2024، وتتجاوز حالياً مليار دولار أسبوعياً.

وتفوقت Kalshi على Polymarket التي سجلت 3.76 مليارات دولار في نوفمبر، بعد تسجيلها 3 مليارات دولار في أكتوبر، وهو أفضل شهر لها قبل ذلك.

حجم التداول الشهري التاريخي لكِلتا المنصتين يظهر وصولهما إلى الذروة في نوفمبر. المصدر: Token Terminal

يأتي هذا الارتفاع في الأحجام بالتزامن مع توسع المنصتين عبر شراكات جديدة، إذ أعلنت Google في الشهر الماضي أنها ستدمج بيانات توقعات Kalshi وPolymarket ضمن نتائج البحث، ضمن تحديث واسع لمنصة Google Finance يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

كما ظهر مؤخراً أن منصة Coinbase تعمل على تطوير موقع لسوق توقعات يعتمد على Kalshi. وفي الوقت ذاته، تجري Polymarket محادثات لجمع تمويل بتقييم يتراوح بين 12 و15 مليار دولار، بعد جولة بقيمة 200 مليون دولار في يونيو قادتها Founders Fund التابع لبيتر ثيل، والتي قيّمت الشركة حينها بمليار دولار فقط.