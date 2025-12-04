النفط يرتفع بفعل عدم التقدم في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا

ارتفع الدولار الأسترالي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء رغم صدور بيانات اقتصادية تشير إلى نمو أضعف من التوقعات.

وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن القراءة الفصلية للناتج المحلي الإجمالي في أستراليا سجلت نمواً بنسبة 0.4% خلال الربع السنوي الثالث مقارنة بتوقعات نمو نسبته 0.7%.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 20:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.6601.

الدولار الكندي

ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 20:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7167.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 98.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.2 نقطة وأقل مستوى عند 98.8 نقطة.

وأظهرت بيانات من شركة "إيه دي بي"، أن القطاع الخاص الأمريكي فقد 32 ألف وظيفة خلال نوفمبر تشرين الثاني، على عكس توقعات محللي "داو جونز" التي رجحت إضافة 40 ألف وظيفة.

وكشف مسح يجريه معهد إدارة التوريد "آي إس إم" اليوم الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الخدمي الأمريكي ارتفع 0.2 نقطة إلى 52.6 نقطة في نوفمبر تشرين الثاني متجاوزاً التوقعات التي أشارت لتسجيل القراءة 52.0 نقطة.

وسوف يصدر هذا الأسبوع بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم.

وبحسب أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، تشير التوقعات إلى احتمالية بنسبة تقترب من 89% لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل، وهو مستوى أعلى بكثير من توقعات منتصف نوفمبر تشرين الثاني.