محلل: البيع المكثّف للبيتكوين والعملات المشفّرة يعيد مشهد ما بعد فقاعة الدوت كوم عام 2000

تام شمس - الاثنين 10 نوفمبر 2025 08:58 صباحاً - يقول المحلل جوردي فيسر إن الحيتان والمستثمرين طويلَي الأجل في سوق العملات المشفّرة يقومون حاليًا بعمليات بيع لجني الأرباح، مما يخلق ضغوط بيع مستمرة تُبقي الأسعار منخفضة في مشهد يشبه إلى حدٍّ كبير ديناميكيات السوق بعد انهيار فقاعة الدوت كوم في أوائل الألفية.

فيسر أن حركة الأسعار الحالية في سوق الكريبتو تُذكّره بالفترة التي تلت انفجار فقاعة أسهم شركات التكنولوجيا عام 2000، عندما انخفضت الأسهم بما يصل إلى 80%، تلتها فترة توطيد استمرت 16 عامًا قبل أن تعود الأسعار إلى مستوياتها السابقة.

وأشار إلى أن رؤوس الأموال المغامرة (VCs) الذين استثمروا في شركات التكنولوجيا آنذاك اضطروا للاحتفاظ باستثماراتهم لفترات طويلة بسبب قيود البيع الإلزامية، قبل أن يبادروا إلى البيع فور انتهاء فترات الحظر بحثًا عن السيولة. وأضاف فيسر:

“كانت العديد من الأسهم تتداول بأقل من سعر الاكتتاب العام. والمشهد مشابه الآن المستثمرون من صناديق رأس المال المغامر والمستثمرون الداخليون، الباحثون عن السيولة، يبيعون في كل ارتفاع للسوق. هذا ما حدث لي مع سولانا وإيثريوم وكل العملات البديلة، وحتى مع البيتكوين.”

استغرق سوق الأسهم الأمريكي نحو 16 عامًا للتعافي إلى أعلى مستوى له، بسبب ضغوط البيع من كبار المستثمرين. المصدر: Jordi Visser

وأكد فيسر أنه لا يتوقع أن تستغرق العملات المشفّرة 16 عامًا للتعافي، لكنه استخدم المثال لتوضيح ديناميكيات ضغوط البيع الحالية، مضيفًا أن سوق الكريبتو يقترب من نهاية مرحلة التوطيد، وقد تستمر مدة أقصاها عام واحد فقط قبل بدء التعافي.

تأتي هذه التحليلات وسط مخاوف من بداية سوق هابطة جديدة للبيتكوين والعملات المشفّرة منذ أكتوبر، دفعت العديد من المحللين وشركات الاستثمار إلى خفض توقعاتهم المتفائلة للأسعار المستقبلية.

هل لامس البيتكوين قاعه عند مستوى 100,000 دولار؟

يرى بعض المحللين أن سعر البيتكوين (BTC) يُظهر إشارات استقرار حول مستوى 100,000 دولار، بينما يحذر آخرون من احتمال هبوطه إلى 92,000 دولار إذا استمرت ضغوط البيع.

ويوضح المحلل في CryptoQuant، خوليو مورينو، أن قيام الحيتان والمستثمرين طويلَي الأجل بالبيع عند القمم التاريخية أمر طبيعي، لكن المشكلة تظهر عندما لا يقابل العرض طلب كافٍ من المشترين الجدد لامتصاص المعروض.



المستثمرون طويلو الأجل يضخّون عملاتهم في السوق بوتيرة أسرع مما يمكن للسوق امتصاصه. المصدر: Julio Moreno

وأضاف مورينو:

“منذ أكتوبر، ارتفعت وتيرة بيع المستثمرين طويلَي الأجل هذا ليس جديدًا لكن الطلب يتقلص ولا يستطيع امتصاص هذا العرض عند الأسعار المرتفعة.”