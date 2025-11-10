روبرت كيوساكي يقول إنه يشتري ويستهدف 250 ألف دولار للبيتكوين و27 ألفًا للذهب

تام شمس - الاثنين 10 نوفمبر 2025 08:58 صباحاً - أكد مؤلف كتاب “الأب الغني والأب الفقير”، روبرت كيوساكي، مجددًا نظرته المتفائلة تجاه الأصول الصلبة، معلنًا أنه يشتري المزيد من الذهب والفضة والبيتكوين والإيثريوم، رغم استعداد الأسواق لاحتمال حدوث انهيار اقتصادي وشيك.

في منشور على منصة X يوم الأحد، حذّر كيوساكي من ركود اقتصادي قادم، لكنه قال إنه يستعد له عبر تجميع ما يسميه “المال الحقيقي”.

وكتب:

“الانهيار قادم: لهذا السبب أشتري، لا أبيع.”

ووضع أهدافًا طموحة للأسعار بحلول عام 2026: سعر 27,000 دولار للذهب، و 100 دولار للفضة، و 250,000 دولار للبيتكوين (BTC).

وأوضح أن توقعاته للذهب تستند إلى تحليل الاقتصادي جيم ريكاردز، بينما هدفه للبيتكوين يعكس قناعته المستمرة بأن البيتكوين وسيلة حماية ضد “المال الزائف” الذي يطبعه الاحتياطي الفيدرالي.

كيوساكي يواصل تفاؤله تجاه البيتكوين والإيثريوم والذهب والفضة. المصدر: Robert Kiyosaki

كيوساكي يتحوّل للتفاؤل تجاه الإيثريوم استنادًا إلى رؤية توم لي

أشار كيوساكي إلى أنه أصبح أيضًا متفائلًا بشأن الإيثريوم (ETH)، مستلهمًا من توقعات توم لي من Fundstrat، الذي يرى أن إيثريوم هو البلوكشين الذي يقف وراء العملات المستقرة، مما يمنحه ميزة فريدة في النظام المالي العالمي.

وأوضح كيوساكي أن قناعته بهذه الأصول تستند إلى قانون غريشام الذي يقول إن “المال الرديء يُقصي المال الجيد” — وإلى قانون ميتكالف الذي يربط قيمة الشبكة بعدد مستخدميها.

وقال كيوساكي، الذي يؤكد أنه يمتلك مناجم ذهب وفضة، إن وزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي “يطبعان مالًا زائفًا لتغطية الديون”، واصفًا الولايات المتحدة بأنها “أكبر دولة مدينة في التاريخ”. وكرر شعاره الشهير بأن “المدخرين خاسرون”، داعيًا المستثمرين إلى شراء الأصول الحقيقية حتى أثناء فترات التصحيح في السوق.

بيانات السوق تدعم احتمال تعافي البيتكوين

أشارت منصة تحليلات السوق Crypto Crib إلى أن نسبة القيمة السوقية إلى القيمة المحققة (MVRV) للبيتكوين وهي مؤشر رئيسي لتقييم السعر العادل عادت إلى مستوى 1.8، وهو مستوى غالبًا ما سبق ارتفاعات بنسبة 30–50% في الماضي.

محللو Crypto Crib يتوقعون ارتدادًا وشيكًا. المصدر: Crypto Crib

هايز: تصاعد الديون الأمريكية سيغذي ارتفاع البيتكوين

في الأسبوع الماضي، قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة BitMEX، آرثر هايز، إن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيُجبر على تبني “تيسير كمي خفي” مع استمرار تفاقم الديون الحكومية الأمريكية.

وأوضح أن البنك المركزي سيقوم بضخ السيولة في النظام المالي عبر آلية إعادة الشراء الدائمة لتمويل الدين الحكومي من دون الإعلان رسميًا عن سياسة تيسير كمي.

ووفقًا لهايز، فإن هذا التوسع الصامت في الميزانية العمومية سيكون إيجابيًا للسيولة الدولارية، ما سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار الأصول، وخاصة البيتكوين والعملات المشفّرة الأخرى.