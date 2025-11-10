شكرا لقرائتكم خبر انضمام خدمات »Huawei Cloud« إلى خدمة «مزايا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» عن انضمام خدمات Huawei Cloud إلى خدمة «مزايا»، وذلك خلال فعاليات ملتقى بيبان 2025 الذي تنظمه «منشآت» خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار «وجهة عالمية للفرص». السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» عن انضمام خدمات Huawei Cloud إلى خدمة «مزايا»، وذلك خلال فعاليات ملتقى بيبان 2025 الذي تنظمه «منشآت» خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار «وجهة عالمية للفرص». ويأتي انضمام Huawei Cloud إلى «مزايا» بهدف توفير حلول سحابية متقدمة مخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تسهم في تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الأعمال، من خلال بنية تقنية آمنة ومرنة تواكب احتياجات القطاعات المختلفة.

كانت هذه تفاصيل خبر انضمام خدمات »Huawei Cloud« إلى خدمة «مزايا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.