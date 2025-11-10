شكرا لقرائتكم خبر إقبال مرتفع على فرص قطاع التشييد والبناء في منطقة «أرض الفرص» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت منطقة «أرض الفرص» في ملتقى بيبان 2025، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، إقبالا واسعا من رواد الأعمال والمستثمرين، مع تسجيل تفاعل كبير مع أكثر من 10 آلاف فرصة استثمارية موزعة على 13 قطاعا اقتصاديا.

وجاء قطاع التشييد والبناء في صدارة القطاعات الأكثر جذبا، تلاه قطاع المعلومات والاتصالات، في مؤشر يعكس حيوية الطلب على مشروعات البنية التحتية والتطوير العقاري من جهة، وتنامي الاهتمام بالتحول الرقمي وحلول التقنية من جهة أخرى.

وتقدم منطقة أرض الفرص حزمة متنوعة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها جهات حكومية وخاصة، تعكس تنوع الاقتصاد الوطني واتساع نطاقه، وتشمل قطاعات الزراعة والغابات وصيد الأسماك، والصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، والنقل والتخزين، والإقامة والخدمات الفندقية، والأنشطة المالية والتأمين، والأنشطة العقارية، والخدمات المهنية والعلمية والتقنية، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والتعليم، والأنشطة الفنية والترفيهية، والصحة والعمل الاجتماعي، إلى جانب عدد من الأنشطة الأخرى التي تتيح لرواد الأعمال مسارات مباشرة للدخول في سلاسل التوريد وإبرام تعاقدات فعلية مع شركاء من القطاعين العام والخاص.

ويعكس هذا الإقبال المتزايد قدرة المنصة على ربط العرض بالطلب، وتمكين رواد الأعمال من تحويل الفرص إلى اتفاقات تنفيذية حقيقية، من خلال منظومة متكاملة من الإرشاد والتمويل والخدمات الاستشارية التي تسهم في تسريع إنجاز الصفقات وضمان جاهزية المشاريع للتنفيذ والتوسع.