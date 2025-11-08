تدفقات خارجة ضخمة من صناديق الايثيريوم والبيتكوين تعكس حذر مؤسساتي في سوق العملات الرقمية

في تحرك لافت في سوق العملات الرقمية، شهدت صناديق الايثيريوم تدفق خارجي أسبوعي يُقدّر بنحو 508 مليون دولار من صناديق المؤشرات المتداولة (ETF)، لتسجل بذلك ثالث أكبر سحب أسبوعي في هذا القطاع، وتنضم إلى البيتكوين التي سجلت بدورها عمليات سحب كبيرة خلال الفترة نفسها.

هذا التدفق يمثل خروج ملحوظ لرأس المال من صناديق الاستثمار الفورية المرتبطة بالايثيريوم، والتي تُدار ضمن أطر تنظيمية وتتبع سعر الأصل بشكل مباشر.

كما شهدت صناديق البيتكوين المشابهة نمط مماثل من السحب، مما يعكس مزاج مشترك بين المستثمرين تجاه الأصول الرقمية الرئيسية.

يرى محللو السوق أن هذه التحركات تعكس حالة من الحذر المؤسساتي قصير الأجل، وسط مناخ يسوده عدم اليقين.

ويُعتقد أن هذا التوجه نحو تقليص التعرض للأصول الرقمية قد يكون مدفوع برغبة في تجنب المخاطر، أو بجني الأرباح بعد فترات من التدفقات الإيجابية السابقة.

التدفقات الخارجة المتزامنة من صناديق الايثيريوم والبيتكوين تؤكد على الاستجابة الديناميكية للمؤسسات تجاه تقلبات السوق، في وقت يستمر فيه المستثمرون في إعادة تقييم استراتيجياتهم المتعلقة بالاستثمار في البلوكشين والعملات المشفرة.

