شكرا لقرائتكم خبر اختتام ملتقى بيبان 2025 بحصيلة إطلاقات واتفاقيات تتجاوز 38 مليار ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» فعاليات ملتقى بيبان 2025 الذي نظمته على مدى 4 أيام تحت عنوان «وجهة عالمية للفرص» بحصيلة اتفاقيات وإطلاقات بلغت أكثر من 38 مليار ريال، في حين وصل عدد زوار الملتقى أكثر من 100 ألف زائر.

وتضمن اليوم الرابع والأخير من الملتقى توقيع 4 اتفاقيات تعاون وإطلاق مشاريع ومبادرات بقيمة إجمالية قاربت 8.1 مليارات ريال، في خطوة؛ تهدف إلى دعم ريادة الأعمال، وتعزيز نمو المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030؛ حيث وقعت «منشآت» 3 اتفاقيات تعاون تمويلية مع عدد من الشركات المتخصصة في قطاع التمويل؛ بهدف دعم رواد الأعمال والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز وصولهم إلى حلول مالية ميسرة.

وشملت الاتفاقيات توقيع اتفاقية تعاون مع شركة ليندو للتمويل لتقديم محفظة تمويلية بقيمة 6 مليارات ريال، ومع شركة تمويل الأولى لتخصيص 1.2 مليار ريال، إلى جانب اتفاقية مع شركة تأجير للتمويل لتوفير 500 مليون ريال، بما يسهم في تنويع أدوات التمويل وتوسيع الفرص أمام رواد ورائدات الأعمال لتطوير أعمالهم وتنمية مشاريعهم.

ووقعت «منشآت» اتفاقية تعاون مع مؤسسة الأميرة العنود الخيرية؛ لدعم وتمكين رواد الأعمال في مختلف مناطق المملكة، من خلال احتضان عدد من رواد أعمال والعمل على تطوير مشاريعهم وتوسيع نطاقها في الأسواق.

وشهد اليوم الأخير للملتقى، إعلان الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» ممثلة بمركز الابتكار عن إطلاق وفتح باب التسجيل في الدفعة الـ11 من برنامج «رواد الابتكار»، إضافة إلى تكريم أفضل 5 جامعات ريادية على مستوى المملكة، وفق نتائج مبادرة دراسة المنظومة الريادية في الجامعات، وتكريم الشركات الفائزة في مسابقة «رواد أعمال الجامعات»، وتتويج الفائزين في مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال، وتكريم أبرز الجهات التمويلية الداعمة للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لعام 2024.

وشهد اليوم الأول من ملتقى «بيبان 2025» توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وإطلاق العديد من المبادرات الريادية والتمويلية بقيمة مالية تجاوزت 22,3 مليار ريال، وذلك؛ بهدف دعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزا عالميا للنشاط الريادي، كما وقعت منشآت خلال اليوم الثاني 22 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وإطلاق 5 من المبادرات الداعمة والممكنة، التي تعكس حرص مختلف الجهات على دعم ريادة الأعمال وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبلغت حصيلة الاتفاقيات والإطلاقات التي وقعتها «منشآت» في اليوم الثالث، 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم، و7 إطلاقات تجاوزت قيمتها الإجمالية 7.6 مليارات ريال، وهي عبارة عن محافظ تمويلية دعما للمشاريع الريادية وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وفي الجانب الدولي تضمن الملتقى، توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية مع منظمة التجارة الخارجية اليابانية JETRO، والمعهد الكوري لتطوير الشركات الناشئة وريادة الأعمال، والوكالة الوطنية للابتكار التايلندية، ووكالة سنغافورة لتطوير الأعمال، ووكالة استثمر في الهند، ووكالة KOSME الكورية، ومجلس التجارة والاستثمار السويدي، والوكالة الفرنسية لتطوير الأعمال.

واحتضنت مسارح ملتقى «بيبان 2025» الثلاثة أكثر من 200 متحدث محلي وعالمي، ناقشوا عبر جلسات حوارية نوعية محاور متعددة شملت الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والاستدامة، وريادة الأعمال، والتمويل، والتقنية، وسلاسل الإمداد، وغيرها من الموضوعات، كما شهد الملتقى خلال أيامه الأربعة تجمعا كبيرا لرواد الأعمال من مختلف دول العالم، وأقيمت خلاله العديد من الفعاليات، تضمنت أكثر من 80 ورشة عمل، و2150 جلسة استشارية و1000 جلسة إرشاد.

وشهد باب التجارة الالكترونية حضورا لافتا تجاوز 36 ألف زائر ومستفيد، ما يعكس الإقبال الكبير على الحلول الرقمية والابتكارات التقنية في قطاع التجارة الالكترونية، ودوره الحيوي في دعم منظومة الأعمال، وتمكين روادها ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وبلغت قيمة الصفقات الاستثمارية في حلبة المستثمرين 22.2 مليون ريال استفاد منها 55 شركة ناشئة على مدى 4 أيام الملتقى، وشارك في الملتقى أكثر من 1021 شركة ناشئة من 66 دولة حول العالم.

ويعد ملتقى «بيبان» أحد أكبر المنصات الريادية في المملكة والمنطقة، التي تُنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»؛ بهدف تمكين رواد الأعمال، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ومنذ انطلاقه شكل الملتقى نقطة التقاء رئيسة تجمع الرواد والمستثمرين وصناع القرار والجهات الممكنة تحت سقف واحد، عبر منظومة من الأبواب والبرامج التي تغطي مختلف جوانب رحلة ريادة الأعمال من التأسيس إلى النمو والتوسع.