«بيبان» يستعرض رؤى حول الفضاء والمناخ والبيئة الثقافية المستدامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل ملتقى بيبان 2025 فعالياته لليوم الرابع في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، جامعا نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء المحليين والدوليين، ضمن برنامج حواري ثري يناقش مستقبل الابتكار وريادة الأعمال في المملكة والعالم، وذلك تحت شعار «وجهة عالمية للفرص».

وتتواصل الجلسات عبر مسارح الملتقى المختلفة لتسليط الضوء على منظومة الاستثمار، والتعليم، والصناعة، والتقنية، والترفيه.

ويطرح مسرح بيبان Talks، موضوعات نوعية تربط بين التقنية والاستدامة وريادة الأعمال، من أبرزها جلسة «الفضاء والبيئة برؤية جديدة.. منظور جديد للاستدامة في عصر الابتكار التقني»، إلى جانب جلسة «تدفقات رأس المال والمحفزات.. اتجاهات الاستثمار في تشكيل البيئة والتعليم والترفيه والتقنية»، التي تستعرض أثر تدفق رؤوس الأموال في دعم النمو المستدام، وتستعرض جلسة «السعودية بلا حواجز.. بوابة رواد الأعمال إلى الأسواق الإقليمية» مكانة المملكة مركزا متناميا لريادة الأعمال في المنطقة، فيما تناقش جلسة «المواءمة مع التشريعات الخضراء» سبل التمويل المستدام وأدوار الجهات التنظيمية في تحقيق الأثر البيئي.

وتشمل الجلسات أيضا «تقنيات المناخ والثقافة»، و»المسرعات كمحركات للنمو»، و»ما وراء الحرية الريادية»، و»من حرم الجامعات إلى ريادة الأعمال»، التي تربط بين البحث الأكاديمي والاستثمار، إلى جانب «من الفكرة إلى الاستحواذ» التي تسلط الضوء على استراتيجيات التوسع العالمي للشركات السعودية الناشئة، وجلسة «التوسع الذكي» التي تبحث دور البيانات والذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال، و»الابتكار في الصناعة» التي تبرز مبادرات وزارة الصناعة والثروة المعدنية في دعم رواد الأعمال.

وتتناول الجلسات «من علامة تجارية إلى عالم الأعمال»، و»آفاق التوسع»، و»التقنية الهادفة»، و»الذكاء الاصطناعي على أرض الواقع»، إذ تستعرض قصص نجاح وتجارب مؤثرة تسهم في بناء بيئة أعمال متكاملة قائمة على الإبداع والاستدامة.

أما مسرح بيبان Pitching، فيشهد عروض 47 شركة ناشئة من قطاعات التقنية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والاستدامة، والتجارة الالكترونية، ويقدم رواد الأعمال مشاريعهم أمام نخبة من المستثمرين والخبراء في تجربة تفاعلية تسعى لاكتشاف الفرص النوعية وبناء الشراكات الاستثمارية.

ويؤكد ملتقى بيبان 2025 من خلال فعالياته وجلساته المتنوعة مكانته منصة رائدة تجمع الطاقات الريادية والخبرات العالمية تحت سقف واحد، لترسيخ مكانة المملكة مركزا عالميا لريادة الأعمال والابتكار، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على التمكين والتنافسية.