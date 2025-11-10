شكرا لقرائتكم خبر مختبر الألماس التفاعلي يجذب الزوار في صالون المجوهرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقطب مختبر الألماس التفاعلي اهتمام زوار معرض صالون المجوهرات، ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، وأتاح للزوار والمستثمرين فرصة فريدة للاطلاع على أحدث تقنيات فحص جودة الأحجار الكريمة ودرجات نقائها عبر تجربة عملية تجمع بين المعرفة والدقة العلمية.

ويعد المختبر أحد أبرز الأركان التفاعلية في المعرض، إذ يقدم خبراء متخصصون عروضا حية توضح آليات تقييم الألماس وفق معايير عالمية تشمل اللون، والقطع، والنقاء، والوزن، إلى جانب استعراض الخطوات الدقيقة لمنح شهادات الاعتماد الدولية المعترف بها في كبرى أسواق المجوهرات حول العالم.

ويهدف المختبر إلى ترسيخ ثقافة الوعي بالجودة في تجارة الألماس، وتعزيز الشفافية بين البائع والمشتري، بما يسهم في بناء ثقة أعمق لدى المستهلكين والمستثمرين، ويدعم نمو سوق المجوهرات الفاخرة في المملكة كأحد مسارات التنويع الاقتصادي والاستثمار الثقافي.

من جانبها أوضحت المهتمة بمجال المجوهرات سارة بن طياش في حديثها لوكالة الأنباء السعودية أن المختبر يشكل نقلة نوعية في مفهوم المعارض التفاعلية، كونه يجمع بين الجانب التعليمي والتجريبي في تجربة واحدة، مشيرة إلى أن هذه المبادرات ترفع مستوى الوعي لدى الجمهور، وتمنح المستثمرين فهما أوسع لمعايير تقييم الألماس وأساليب التوثيق المعتمدة، مما ينعكس إيجابا على موثوقية السوق المحلية والإقليمية.

يذكر أن معرض صالون المجوهرات يقام في ANB أرينا بمشاركة أكثر من 600 علامة فاخرة من 50 دولة، في مجالات تصميم وصناعة الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة والساعات الراقية والمقتنيات الثمينة، ويستمر حتى 9 نوفمبر، مقدما تجربة فريدة تجمع الفن والترف والابتكار، ضمن فعاليات موسم الرياض 2025 الذي يواصل ترسيخ مكانته أحد أبرز المواسم الترفيهية حول العالم من خلال فعاليات تجمع الإبداع والتميز في مختلف المجالات.