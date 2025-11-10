سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يخترق خط اتجاه هابط – توقعات اليوم – 10-11-2025

قفز سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية، ما يشير إلى استقرار هذا المسار، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

