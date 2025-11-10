سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يهاجم مقاومة محورية – توقعات اليوم – 10-11-2025

تراجع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 1.3155، ليجني الزوج أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، بالإضافة إلى ذلك يحاول الزوج تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليرتكز الزوج بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة قوية على المدى اللحظي.

