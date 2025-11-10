سعر الدولار مقابل الفرنك يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 10-11-2025

انزلق سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار، متأثراً بتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القمة المزدوجة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليتخطى الزوج بتحركاته الأخيرة دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به.

