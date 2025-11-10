- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الفرنك يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 10-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-11-10 02:41AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انزلق سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار، متأثراً بتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القمة المزدوجة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليتخطى الزوج بتحركاته الأخيرة دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به.
أداء توصيات VIP من موقع توصيات للفترة 20-31 أكتوبر 2025
موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:
توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًااشترك عبر تيليجرام
للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة للفترة (20-31 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل