سعر النفط الخام يستقر بمنطقة مقاومة مفصلية – توقعات اليوم – 10-11-2025

سجل سعر الذهب (GOLD) قفزة صعودية واضحة في تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم مستوى المقاومة المحوري عند 4,050 دولار، وهو المستوى الذي سبق وأن أشرنا إليه كمستهدف سعري محتمل في تحليلاتنا السابقة، ويأتي هذا الأداء الإيجابي بدعم من استقرار السعر أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مما يمنحه قوة إضافية للاستمرار في توسيع مكاسبه.

كما يتماشى هذا الصعود مع تحركات الذهب بمحاذاة خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، إلى جانب توارد إشارات إيجابية من مؤشرات القوة النسبية، الأمر الذي يعزز من فرص اختراق المقاومة المحورية وفتح المجال أمام المزيد من الارتفاعات خلال الفترات القادمة.

