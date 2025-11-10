سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 10-11-2025

وسع سعر البتكوين (BTCUSD) من مكاسبه خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليتمكن من اختراق مستوى المقاومة المحوري عند 104,400 دولار، في إشارة إلى تحسن واضح في الزخم الشرائي، وجاء هذا الاختراق مدعوماً بتجاوز السعر لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما مكّنه من التخلص من الضغط السلبي الذي كان يحدّ من تعافيه سابقاً.

كما نجح البتكوين في اختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، ليؤكد انتقاله إلى مرحلة تعافٍ فني أكثر وضوحاً، مع تعزيز فرص استمرار هذا الصعود في الفترات القريبة، طالما حافظ السعر على تداوله فوق المستويات المخترقة.

