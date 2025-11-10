سعر سهم الفالح (FALH) يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 10-11-2025

شهد سعر سهم شركة ولاء للتأمين التعاوني (8060) مكاسب قوية بتداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ومتأثراً في وقت سابق باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يفتح المجال أمام السهم لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المهمة 12.56 ريال، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند سعر 14.33 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد