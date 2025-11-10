سعر الفضة محاط بالإشارات الإيجابية – توقعات اليوم – 10-11-2025

قفز سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، لينجح في اختراق خط ميل فرعي هابط على المدى القصير، ما دفعه لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 0.6518، تلك المقاومة التي تمثل عنق تركيبة فنية إيجابية قيد التكوين وهو نموذج القاع المزدوج، ولكن في المقابل من ذلك يظل الزوج يعاني من الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمثل عقبة أمام محاولات تعافي الزوج في الفترة القادمة.

