سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى وزير خارجية دولة بليز

ابوظبي - سيف اليزيد - بلموبان (وام)

قدّم سالم العويس، سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة المكسيكية، نسخة من أوراق اعتماده إلى معالي فرانسيس فونسيكا، وزير الخارجية والتجارة الخارجية والثقافة والهجرة في دولة بليز، سفيراً فوق العادة ومفوضاً غير مقيم لدولة الإمارات لدى دولة بليز.

ونقل العويس إلى معاليه تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب دولة بليز الصديقة بدوام التقدم والازدهار.

وأعرب عن اعتزازه بتمثيل الإمارات العربية المتحدة لدى دولة بليز، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يدعم أواصر الصداقة بين البلدين.

ومن جانبه، حمل معاليه السفير تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب دولة الإمارات بدوام التقدم والازدهار.

ورحّب معاليه بالسفير، متمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات.