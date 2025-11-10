قمة «بريدج» تستضيف النجم العالمي إدريس ألبا

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت قمة «بريدج» 2025 -القمة الأكبر عالمياً في قطاع الإعلام والمحتوى والترفيه- عن مشاركة النجم العالمي إدريس ألبا، الممثل والمخرج ومنتج الموسيقى ورائد الأعمال، في فعاليات القمة التي تُقام خلال الفترة 8 – 10 ديسمبر 2025 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وتستضيف القمة أكثر من 60 ألف مشارك، و400 متحدث عالمي، و300 جهة عارضة، بحصور ومشاركة أبرز صناع القرار والمؤسسات المؤثرة التي تعمل على تسريع التحوّل الإعلامي، ودفع الابتكار، وتعزيز حضور اقتصاد المحتوى كأحد أقوى محركات النمو عالمياً.

وتمثّل مشاركة إدريس ألبا إضافة محورية إلى أجندة القمة، نظراً لما يمتلكه من بصمة عالمية تمتد عبر السينما، الموسيقى، الإنتاج، وريادة الأعمال والتأثير الإنساني.

ومن خلال مسيرة تتجاوز حدود الشاشة إلى مجالات التأثير والتحوّل، يجسّد ألبا جوهر رسالة القمة التي تقوم على تسريع تقدّم منظومة المحتوى.

وينضم إدريس ألبا إلى قائمة نخبة من القادة والمبتكرين وصنّاع التغيير يشاركون في برنامج القمة.