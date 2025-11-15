تحديث رسمياً: السعودية تعلنها فقط حالة واحدة تسمح بالزيارة المتعددة

الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 15 نوفمبر 2025 06:03 مساءً - تعد خدمة الزيارة العائلية للمقيمين في المملكة العربية السعودية من أبرز الخدمات الإنسانية والاجتماعية التي تقدمها الحكومة للمقيمين على أراضيها، إذ تهدف إلى تمكينهم من استقدام أفراد أسرهم بطريقة نظامية وآمنة، بما يسهم في تعزيز الترابط الأسري والتوازن النفسي والاجتماعي.

السعودية تصدر دليل الزيارة العائلية الجديد

فالكثير من المقيمين يعيشون بعيد عن عائلاتهم لفترات طويلة بسبب ظروف العمل، وقد جاءت هذه الخدمة لتخفف عنهم وطأة الغربة وتمنحهم فرصة اللقاء بأحبتهم بشكل قانوني ومنظم.

وتشمل خدمة الزيارة العائلية إمكانية استقدام الزوجة والأبناء والوالدين، ضمن ضوابط محددة تضمن الشفافية وسهولة التنفيذ.

كما وفرت وزارة الخارجية منصة إلكترونية متكاملة تتيح للمقيمين تقديم الطلبات ومتابعتها خطوة بخطوة دون الحاجة إلى المراجعات الورقية، مما يعكس التحول الرقمي المتقدم الذي تشهده الخدمات الحكومية في المملكة.

خطوات التقديم على الزيارة العائلية للمقيمين

تتم عملية التقديم على طلب زيارة عائلية من خلال سلسلة من الخطوات الإلكترونية الدقيقة التي تسهل على المقيم إتمام معاملته من مكانه دون عناء، وتشمل:

الدخول إلى منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية.

تسجيل الدخول عبر إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، ثم إتمام عملية التحقق عبر بوابة "نفاذ".

الانتقال إلى قائمة الخدمات واختيار “طلب زيارة عائلية للمقيمين”.

الضغط على “تقديم” ثم اختيار “إضافة” لإدخال بيانات الأشخاص المطلوب استقدامهم.

تعبئة المعلومات الشخصية للزائر كما هي مذكورة في جواز السفر، مثل الاسم الكامل، تاريخ ومكان الميلاد، الجنسية، الديانة، وصلة القرابة.

تحديد نوع جواز السفر، وتعبئة بياناته الأساسية من رقم الإصدار وتاريخه ومكان صدوره.

إدخال بيانات التأشيرة، مثل جهة القدوم وعدد مرات الدخول (مرة واحدة أو متعددة السفرات).

بعد مراجعة جميع البيانات بدقة، يتم الموافقة على التعهد وتقديم الطلب إلكترونيا.

تصديق الطلب واستكمال الإجراءات

بعد تقديم الطلب عبر المنصة، يتعين على المقيم توثيقه رسميا من الغرفة التجارية أو جهة العمل المعتمدة، إذ يعد هذا الإجراء خطوة أساسية لضمان صحة البيانات واعتمادها رسميا قبل رفعها للجهات المختصة.

وعقب التصديق، يتم الانتقال إلى منصة “إنجاز” لإكمال إجراءات تأشيرة الدخول، ثم حجز موعد في مركز “تساهيل” لإجراء المقابلة وتقديم المستندات المطلوبة، وأخيرا حجز تذاكر السفر بعد صدور التأشيرة.

الاستعلام عن حالة الطلب

تتيح وزارة الخارجية للمقيمين إمكانية متابعة حالة طلباتهم إلكترونيا بسهولة، وذلك عبر الدخول إلى صفحة “الاستعلام عن طلب زيارة عائلية”، ثم إدخال رقم الطلب ورقم الهوية، وإدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة، لتظهر بعدها حالة الطلب بالتفصيل، سواء تمت الموافقة عليه أو ما زال قيد المعالجة.

شروط تقديم طلب الزيارة العائلية

حتى يتم قبول طلب الزيارة العائلية، يجب على المقيم الالتزام بعدة شروط أساسية، منها:

تقديم الطلب إلكترونيا فقط عبر موقع وزارة الخارجية دون الحاجة لمراجعة الجهات يدويا.

أن تكون إقامة المقيم سارية المفعول وقت تقديم الطلب.

ألا يتجاوز نطاق الزيارة الأقارب من الدرجة الأولى فقط (الزوجة، الأبناء، الوالدان).

إدخال جميع البيانات باللغة العربية، باستثناء أسماء الزائرين من الدول غير العربية.

تصديق الطلب من الغرفة التجارية أو جهة العمل بعد الموافقة عليه إلكترونيا.

ألا يكون مقدم الطلب مرافق على الإقامة، بل هو صاحبها الأساسي.

أهمية الخدمة ودورها في تعزيز جودة الحياة للمقيمين

تجسد خدمة الزيارة العائلية رؤية المملكة في تقديم بيئة معيشية متكاملة للمقيمين تراعي الجانب الإنساني والاجتماعي إلى جانب الجوانب النظامية والإدارية.

فالاهتمام بلم شمل الأسرة لا يعزز فقط استقرار المقيم النفسي، بل ينعكس أيضا على كفاءته في العمل وإنتاجيته، مما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والتنمية المجتمعية.

كما أن إتاحة الخدمة عبر منصات رقمية متطورة قللت من التعقيدات والإجراءات التقليدية، فبات بإمكان المقيم إنجاز جميع معاملاته في دقائق معدودة دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب أو الانتظار لفترات طويلة.

إن نظام الزيارة العائلية للمقيمين في السعودية يجسد التزام الدولة برعاية الجوانب الإنسانية للمقيمين وتسهيل التواصل بينهم وبين أسرهم، في إطار من التنظيم والوضوح والالتزام بالقوانين.

ومع اعتماد الخدمات الإلكترونية الحديثة، أصبح الوصول إلى هذه الميزة أكثر سهولة وسرعة، مما يجعل التجربة نموذج ناجح للتحول الرقمي الذي يخدم الأفراد والمجتمع في آن واحد.