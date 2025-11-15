اخبار الخليج / اخبار الإمارات

رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس الفلسطيني بذكرى استقلال بلاده

ابوظبي - سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى دولة الدكتور محمد مصطفى، رئيس مجلس الوزراء في دولة فلسطين.

