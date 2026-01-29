شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 3 سنوات بفضل توقعات الفائدة الأسترالية والان مع بالتفاصيل

•تصاعد الضغوط التضخمية على بنك الاحتياطي الأسترالي

•ارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأسترالية في فبراير المقبل



ارتفع الدولار الأسترالي بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم التاسع على التوالي مقابل نظيره الأمريكي،مسجلاً أعلى مستوى في ثلاث سنوات ،وسط الصعود الواسع والمستمر في أسعار المعادن و السلع في الأسواق العالمية.



ويدعم هذا الصعود أيضًا، تصاعد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الأسترالي، مما عزز احتمالات رفع أسعار الفائدة الأسترالية بنحو 25 نقطة أساس في فبراير المقبل.



نظرة سعرية

•سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم :ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.75% إلى (0.7091) الأعلى منذ فبراير 2023 ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.7038)، و سجل أدنى مستوى عند (0.7021).



•أنهي الدولار الأسترالي تعاملات الأربعاء مرتفعًا بنسبة 0.4% مقابل الدولار الأمريكي ، في ثامن مكسب يومي على التوالي ،ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ فبراير 2024 ، بعد صدور بيانات تضخم ساخن في أستراليا.



أسعار المعادن العالمية

تواصل أسعار المعادن والسلع العالمية صعودها القوي، في ظل استمرار الذهب و الفضة في تحطيم مستوياتهما القياسية، مدفوعة بارتفاع الطلب من كبرى الاقتصادات، وعلى رأسها الصين والولايات المتحدة، فضلًا عن تصاعد التوترات الجيوسياسية التي عززت توجه المستثمرين نحو المعادن الأساسية بوصفها ملاذًا آمنً.



ينعكس هذا الارتفاع بشكل إيجابي على الاقتصاد الأسترالي الذي يعد من أبرز مصدري الحديد الخام والفحم والذهب، إذ يساهم في تعزيز الفائض التجاري وزيادة إيرادات الشركات العاملة في قطاع التعدين.



كما يوفر دعمًا قوياً لميزانية الحكومة عبر ارتفاع عائدات الرسوم والضرائب ، وهو ما يمنح الاقتصاد الأسترالي مرونة أكبر في مواجهة الضغوط التضخمية العالمية والحفاظ على استقرار معدلات النمو.



الفائدة الأسترالية

•أظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء في سيدني ارتفاعًا فاق التوقعات في معدلات التضخم الأسترالية خلال الربع الأخير من العام الماضي، ما زاد من حدة الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الأسترالي.



•عقب تلك البيانات، ارتفعت احتمالات قيام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس فى فبراير المقبل من 60% إلى 75%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى أستراليا.



•تتوقع جميع البنوك الأسترالية الأربعة الكبرى الآن رفعاً لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي الأسبوع المقبل.



•فيما يُعدّ كل من جولدمان ساكس و دويتشه بنك من بين البنوك القليلة التي لا تزال تدعو إلى الإبقاء على سعر الفائدة الأسترالية دون أي تغيير.



نظرة فنية

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يصل لأعلى مستوياته في عامين – توقعات اليوم – 29-01-2026