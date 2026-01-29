شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف مكاسبه قرب قمة 5 سنوات وسط أجواء متوترة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار تحت الضغط السلبي رغم تصريحات بيسنت الداعمة

•توقعات متفائلة للاقتصاد الأوروبي عقب الاتفاق التاريخي مع الهند

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأوروبية



ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتاً بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ،ليقترب مرة أخرى من أعلى مستوى في خمس سنوات. يأتي هذا الصعود وسط أجواء متوترة تسيطر على سوق الصرف العالمي ،رغم تصريحات وزير الخزانة "سكوت بيسنت" الداعمة لاستقرار أسعار الصرف.



يدعم مكاسب اليورو أيضًا ،الاتفاق التجاري التاريخي بين أوروبا والهند ،والذي عزز التوقعات الإيجابية لنمو اقتصاد القارة العجوز؛ فبجانب تأمين سلاسل التوريد، يفتح الاتفاق أبواب أكبر سوق استهلاكي عالمي أمام الشركات الأوروبية المتوسطة وقطاع الخدمات، ما يمنح الاقتصاد الأوروبي حصانة إضافية ضد الهزات التجارية الدولية.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.35% إلى (1.1994 $) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1954$) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.1950$).



•أنهي اليورو تعاملات الأربعاء منخفضًا بنسبة 0.7% مقابل الدولار ،في أول خسارة في غضون الخمسة أيام الأخيرة ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بعدما سجل في اليوم السابق أعلى مستوى في خمس سنوات عند 1.2083 دولاراً.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.3% ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتاً بالجلسة السابقة ،على وشك ملامسة أدنى مستوى في أربع سنوات عند 95.55 نقطة، عاكسًا هبوط مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



لا يزال الدولار الأمريكي تحت وطأة الضغوط السلبية، حيث فشلت تصريحات وزير الخزانة "سكوت بيسنت" في تبديد حالة القلق المتزايدة تجاه السياسات الاقتصادية الأمريكية والتحركات الجيوسياسية.



نفى بيسنت، يوم الأربعاء، التقارير التي أشارت إلى احتمال تدخل الولايات المتحدة في سوق العملات، في ظل ترقب التدخل في الين الياباني ووصول الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ سنوات.



قال بيسنت: لطالما انتهجت الولايات المتحدة سياسة الدولار القوية، ولكن هذه السياسة تعني وضع أسس سليمة.وأضاف:إذا كانت لدينا سياسات سليمة، ستتدفق الأموال. نحن نعمل على خفض عجزنا التجاري، وبالتالي سيؤدي ذلك تلقائياً إلى تعزيز قوة الدولار مع مرور الوقت.



على صعيد السياسة النقدية، اتخذ الاحتياطي الفيدرالي موقفًا أكثر تفاؤلًا بشأن سوق العمل الأمريكي ومخاطر التضخم أمس الأربعاء، وهو ما فسره المستثمرون على أنه إشارة إلى إمكانية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول



الاقتصاد الأوروبي

بفضل الاتفاق التجاري مع الهند، باتت الأسواق أكثر تفاؤلاً بأداء الاقتصاد الأوروبي؛ حيث يسهم هذا التحالف الاستراتيجي في تنويع سلاسل التوريد وتوسيع حصة قطاع الخدمات في سوق استهلاكي عملاق، وهو ما يدعم استدامة النمو الاقتصادي الأوروبي ويقلل من تأثره بالنزاعات التجارية العالمية.



وكان الاتحاد الأوروبي والهند قد تواصلان هذا الأسبوع إلى اتفاق تجاري تاريخي،وذلك بعد مفاوضات شاقة استمرت قرابة 20 عاماً، ووصفته رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين بأنه "أم الصفقات".



الفائدة الأوروبية

•تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى فبراير المقبل مستقر حاليًا حول 25%.



•وعدل المتداولون مؤخراً توقعاتهم من إبقاء البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة طوال هذا العام إلى وجود خفض واحد على الأقل بنحو 25 نقطة أساس.



•ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو عن مستويات التضخم والبطالة والأجور.



أراء وتحليلات

قال راي أتريل، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني :كان تعليق بيسنت في توقيت مناسب، وقد يفترض البعض أنه جاء بعد تخطيط مسبق، إن صحّ التعبير.



وأضاف أتريل:أعتقد أن تصريحات البنك المركزي الأوروبي مستقلة، لكن من اللافت أن مستوى 1.20 دولار لليورو مقابل الدولار يبدو وكأنه شكّل نقطة تحفيز.



وأوضح أتريل: يمكن القول إن حركة زوج اليورو/الدولار .. التي لم تكن قوية جدًا حتى وقت قريب .. تخفي إلى حدٍ ما قوة أوسع في أداء اليورو، وهو ما سينعكس بدوره على توقعات التضخم لدى البنك المركزي الأوروبي.



نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 29-01-2026