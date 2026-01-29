شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يسجّل الأهداف-توقعات اليوم 29-1-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-01-29 05:06AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
نجح سعر النحاس بتفعيل الهجوم الصاعد من جديد بتجاوزه مؤخرا للحاجز المستقر عند 5.9700$ لنلاحظ بدء تسجيله لمكاسب ملموسة بوصوله حاليا نحو 6.2300$ مسجلا بذلك الأهداف الإضافية المقترحة بالتقرير السابق.
نود التنويه إلى أن استمرار تمركز السعر فوق مستوى 5.9700$ والذي قد يشكل بدوره حاليا لدعم مهم, إضافة لتقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي، فإن هذه العوامل تدعم استئنافه للهجوم الصاعد لنتوقع استهدافه قريبا لمحطات جديدة قد تبدأ من 6.4100$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.0700$ و 6.40100$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع