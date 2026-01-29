الاقتصاد

سعر البلاتين يتمسك بالإيجابية– توقعات اليوم 29-1-2026

2026-01-29 05:06AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

نجح سعر النحاس بتفعيل الهجوم الصاعد من جديد بتجاوزه مؤخرا للحاجز المستقر عند 5.9700$ لنلاحظ بدء تسجيله لمكاسب ملموسة بوصوله حاليا نحو 6.2300$ مسجلا بذلك الأهداف الإضافية المقترحة بالتقرير السابق.

 

نود التنويه إلى أن استمرار تمركز السعر فوق مستوى 5.9700$ والذي قد يشكل بدوره حاليا لدعم مهم, إضافة لتقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي، فإن هذه العوامل تدعم استئنافه للهجوم الصاعد لنتوقع استهدافه قريبا لمحطات جديدة قد تبدأ من 6.4100$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.0700$ و 6.40100$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

