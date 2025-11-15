شاهد بالصورة والفيديو.. بعد أن سألها على الهواء مباشرة “انتي مرتبطة؟”.. الفنان المصري سعد الصغير يعرض على “مونيكا” الزواج والمطربة السودانية ترد عليه (انت عايز تأكل بس)

فاجأ المطرب المصري, سعد الصغير, ضيفته على برنامجه المذاع عبر قناة “الشمس”, الفنانة السودانية, الحسناء مونيكا روبرت. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد سأل المطرب المصري, ضيفته “انتي مرتبطة؟”, لتجيبه الفنانة مونيكا, بأنها غير مرتبطة. سعد, مازح مونيكا, وعرض عليها الزواج بعد أن وعدها بإحضار “ثلاجة” و “بوتجاز”, لتفجر المطربة السودانية, في الضحك وترد عليه: (انت عايز تأكل بس). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

