- 1/2
- 2/2
كشف النجم محمد رمضان عن مقطع تشويقي لأغنيته الجديدة، المقرر طرحها يوم الأربعاء المقبل، والتي تجمعه بالمغني إيليا.
ونشر رمضان برومو الأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، مرفقًا بتعليق قال فيه: «خليك جامد – الشكوى لغير الله مذلة – ارفع راسك – ما تمسحش دمعة عينك غير إيدك – ما تسيبش حلمك حتى لو كان في السما. دي مش كلمات عادية كتبتها في أغنيتي، دي كانت نصايح أبويا الله يرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى».
وأضاف محمد رمضان: «ملحوظة: الأغنية دي عملتها وصورتها من شهرين تقريبًا وأنا في أمريكا وميعاد نزولها كان من 3 أيام وبشكر الشركة المنتجة على تأجيلها حداداً إلى يوم الأربعاء القادم».
وجاء في مقطع من كلمات الأغنية:
«جامد زي ما أنا
كل الناس حاسدانا
الشكوى لغير الله مذلة يالا
ارفع راسك يالا
وأنا ما يمسحش دمع عيني
غير إيدي أنا
وأنا حلمي مش بسيبه
لو كان في السما«
المصري اليوم
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر خليك جامد.. محمد رمضان يحول وصية والده قبل الوفاة إلى أغنية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.