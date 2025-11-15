خليك جامد.. محمد رمضان يحول وصية والده قبل الوفاة إلى أغنية جديدة

كشف النجم محمد رمضان عن مقطع تشويقي لأغنيته الجديدة، المقرر طرحها يوم الأربعاء المقبل، والتي تجمعه بالمغني إيليا.

ونشر رمضان برومو الأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، مرفقًا بتعليق قال فيه: «خليك جامد – الشكوى لغير الله مذلة – ارفع راسك – ما تمسحش دمعة عينك غير إيدك – ما تسيبش حلمك حتى لو كان في السما. دي مش كلمات عادية كتبتها في أغنيتي، دي كانت نصايح أبويا الله يرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى».

وأضاف محمد رمضان: «ملحوظة: الأغنية دي عملتها وصورتها من شهرين تقريبًا وأنا في أمريكا وميعاد نزولها كان من 3 أيام وبشكر الشركة المنتجة على تأجيلها حداداً إلى يوم الأربعاء القادم».

وجاء في مقطع من كلمات الأغنية:

«جامد زي ما أنا

كل الناس حاسدانا

الشكوى لغير الله مذلة يالا

ارفع راسك يالا

وأنا ما يمسحش دمع عيني

غير إيدي أنا

وأنا حلمي مش بسيبه

لو كان في السما«

المصري اليوم