انت الان تتابع خبر رئيس القضاء يستقبل طالباني.. تأكيد ضرورة الحفاظ على الاستحقاقات الدستورية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للقضاء، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى استقبل فائق زيدان، استقبل اليوم السبت الموافق 15 / 11 / 2025، رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني".
وخلال اللقاء، ثمّن بافل طالباني جهود القضاء في نجاح الانتخابات الاخيرة والحفاظ على الاستحقاقات الدستورية، وفق البيان.
