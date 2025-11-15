انت الان تتابع خبر رئيس القضاء يستقبل طالباني.. تأكيد ضرورة الحفاظ على الاستحقاقات الدستورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للقضاء، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى استقبل فائق زيدان، استقبل اليوم السبت الموافق 15 / 11 / 2025، رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني".وخلال اللقاء، ثمّن بافل طالباني جهود القضاء في نجاح الانتخابات الاخيرة والحفاظ على الاستحقاقات الدستورية، وفق البيان.