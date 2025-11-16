شكرا لقرائتكم خبر حرس الحدود يقيم معرض «وطن بلا مخالف» بمنطقة مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقامت المديرية العامة لحرس الحدود، معرض «وطن بلا مخالف»، لتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بنظام أمن الحدود، والإبلاغ عن مخالفيه، وذلك خلال الفترة (13 - 17 نوفمبر 2025م) في مجمع جدة بارك بمنطقة مكة المكرمة.

ويأتي المعرض في إطار الجهود الإعلامية والاتصالية لحملة وزارة الداخلية «وطن بلا مخالف» ممثلة في قطاعاتها الأمنية، للتعريف بنظام أمن الحدود، وعقوبة من يسهل دخول مخالفيه للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.

ودعا حرس الحدود إلى التعاون مع الجهات الأمنية في الإبلاغ عن مخالفي نظام أمن الحدود بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.