مبادرة الدبلومات الاحترافية بجامعة الباحة تشمل 24 برنامجا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الباحة عن 24 دبلوما متوسطا ومشاركا متنوعا، ضمن مبادرة الدبلومات الاحترافية في الفنون الإبداعية والترفيهية الرقمية، التي تنفذها الجامعة بالتعاون مع المركز الكندي للفنون الإبداعية (CEA) الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات السعودية.

وأوضحت الجامعة أن المبادرة تنفذ على 3 مراحل، الأولى في يناير 2026م تتضمن 9 برامج، إضافة إلى برنامج اللغة الإنجليزية، والمرحلة الثانية 11 دبلوما، والمرحلة الثالثة والأخيرة تستكمل خلالها بقية الـ24 برنامجا.

وأشارت الجامعة إلى أن مرحلة التسجيل في البرنامج التحضيري للغة الإنجليزية بدأت، وستنطلق الدراسة الأسبوع المقبل بهدف تهيئة الطلبة للدخول في المرحلة الأولى من برنامج الدبلومات الذي يقوم عليه أعضاء هيئة تدريس خبراء من الجانب الكندي بالشراكة مع مختصين سعوديين، بما يسهم في تعزيز القيمة المهنية لخريجيها، في الألعاب أو صناعة المحتوى أو المؤثرات البصرية أو هندسة الصوت.

وأكدت جامعة الباحة حرصها على نجاح هذه المبادرة من خلال تحديد معايير واشتراطات مناسبة لكل الراغبين في الالتحاق بها، إذ حدد العمر 16 عاما فما فوق ولا يشترط أن يكون المتقدم موظفا أو حاصلا على مسار تعليمي أو مؤهل محدد، فالمؤهل الثانوي فما فوق يحصل على دبلوم مشارك أو متوسط، والذي أقل من الثانوي أو ليس لديه مؤهل هناك معايير تتعلق باللغة الإنجليزية، إذ يحصل على دورة تدريبة لمدة 6 أشهر ويستطيع الاستمرار بالدراسة لمدة عام ويحصل على دبلوم مشارك أو يكمل سنتين ليحصل على دبلوم متوسط.