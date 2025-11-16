شكرا لقرائتكم خبر أكاديمية طويق تطلق أكثر من 100 معسكر وبرنامج تقني للربع الأول من 2026 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتحت أكاديمية طويق التسجيل في أكثر من 100 معسكر وبرنامج تقني في مجالات التقنيات المتقدمة، خلال الربع الأول من 2026، بشهادات احترافية بالشراكة مع كبرى الجهات العالمية؛ بهدف تطوير وتأهيل القدرات الوطنية.

وتستهدف المعسكرات والبرامج مختلف الفئات العمرية من خريجي الدبلوم وطلاب الجامعات وخريجي الجامعات والموظفين وطلاب التعليم العام، لبناء قدراتهم ومهاراتهم التقنية وفق منهجية تعليم قائمة على التطبيق العملي، في عدة مجالات أبرزها: البرمجة، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وتجربة المستخدم، والدرونز، وهندسة الميكاترونيكس، وعلم البيانات، والعوالم الافتراضية، والعديد من مجالات التقنيات الحديثة، التي تسهم في بناء جيل تقني واعد وفقا لاحتياجات سوق العمل، وأتاحت الأكاديمية التسجيل في المعسكرات والبرامج عبر موقعها الالكتروني: https://tuwaiq.edu.sa.

وأكد الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي أن الأكاديمية تمضي في تمكين أبناء وبنات الوطن عبر برامج نوعية تواكب مستهدفات الاقتصاد الرقمي وتفتح آفاقا جديدة في مختلف المجالات التقنية، مشيرا إلى أن الأكاديمية تعمل على بناء القدرات الوطنية بالاعتماد على أساليب تعليمية مبتكرة قائمة على التطبيق العملي واحتياجات سوق العمل.

وتواصل أكاديمية طويق دورها في بناء وتمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بالمهارات المطلوبة في سوق العمل، عبر شراكات استراتيجية مع كبرى الجهات العالمية أبرزها (Apple) و(Meta) و(INVIDIA) و(Google Cloud)، وغيرها من الجهات المتقدمة؛ لتقديم برامج احترافية نوعية تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.