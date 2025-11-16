شكرا لقرائتكم خبر «منشآت» تختتم برنامج زيارتها إلى لشبونة ضمن فعاليات قمة الويب 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» برنامج زيارتها إلى لشبونة المصاحب للمشاركة في قمة الويب العالمية (Web Summit 2025)، وذلك بعد خمسة أيام من الجولات الميدانية والورش والجلسات المتخصصة بمشاركة رواد الأعمال السعوديين من الشركات الواعدة بالتوسع الدولي.

وهدفت «منشآت» من خلال البرنامج إلى دعم الشركات السعودية الناشئة وتعزيز قدراتها على التوسع الدولي من خلال فتح آفاق الاستثمار أمامها وربطها مع المستثمرين الدوليين.

وتضمن البرنامج مجموعة من الزيارات إلى منظومة الابتكار في البرتغال، شملت شركات تقنية رائدة ومسرعات أعمال وجامعات متخصصة، إلى جانب لقاءات مع رواد أعمال ومستثمرين وخبراء دوليين، واستفاد المشاركون من جلسات قانونية وتمويلية وتطويرية، ركزت على استراتيجيات النمو، وجولات الاستثمار، وإدارة المنتجات عالية النمو.

وشهد اليوم الختامي للزيارة عددا من المحطات، من بينها زيارة شركة BHOUT المتخصصة في تقنيات اللياقة والألعاب، وجلسة قانونية قدمتها شركة Cuatrecasas حول الجوانب المتعلقة بجولات التمويل واستراتيجيات الخروج، إضافة إلى ورشة عمل حول تطوير المنتجات وتجربة العميل وإدارة فرق المنتج.

وأكدت «منشآت» أن البرنامج مكن الشركات السعودية الواعدة من الاطلاع على أفضل الممارسات الأوروبية في الابتكار، وبناء علاقات مباشرة مع منظومات أعمال دولية، مما يعزز قدرتها على دخول أسواق جديدة، ويدعم حضور المملكة في الفعاليات الريادية العالمية.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود «منشآت» المستمرة لتمكين رواد الأعمال السعوديين، وتعزيز تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفتح آفاق تعاون دولي يواكب التحول الاقتصادي ويعزز دور المملكة في الاقتصاد الرقمي العالمي بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.