اختتام قمة »Multiverse« في وادي السيليكون بالولايات المتحدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في مركز ريادة الأعمال الرقمية (كود) أعمال قمة Multiverse 2025 في وادي السيليكون بالولايات المتحدة الأمريكية، التي أقيمت تحت شعار «الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل: تسريع الابتكار على نطاق واسع».

وانطلقت القمة، بكلمة افتتاحية لوكيل الوزارة للتكنولوجيا المهندس محمد الربيعان، الذي أبرز تقدم المملكة في تبني التقنيات المتقدمة، وتعزيز جاهزية منظومة الاقتصاد الرقمي لعصر الذكاء الاصطناعي واسع النطاق.

وشهدت القمة مشاركة العديد من الخبراء والمستثمرين وروّاد الأعمال من المملكة والولايات المتحدة وعدد من دول العالم، ما يعكس تنامي مكانة المملكة بصفتها مركزا عالميا للابتكار وريادة الأعمال الرقمية.

وتضمن جدول أعمال القمة مجموعة من الجلسات الحوارية عن مستقبل الذكاء الاصطناعي، من أبرزها «ثورة بنية الذكاء الاصطناعي: الاستثمار وبناء الأسس»، وجلسة «تسريع الابتكار على نطاق واسع»، وجلسة بعنوان «نقل الذكاء الاصطناعي من المختبر إلى السوق»، وجلسة «استثمار استراتيجية الذكاء الاصطناعي المؤسسي»، إلى جانب جلسة «الذكاء الاصطناعي المسؤول على نطاق واسع».

وسلطت هذه الجلسات، الضوء على دور المملكة في تطوير البنى التحتية المستقبلية للذكاء الاصطناعي، وتعزيز جاهزية الشركات وتمكين الابتكار، بما يدعم نمو الاقتصاد الرقمي ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واختتمت أعمال القمة بجلسة تواصل جمعت مستثمرين وروّاد أعمال وخبراء ذكاء اصطناعي؛ لتعزيز آفاق التعاون بين المملكة ووادي السيليكون، وتطوير مسارات مشتركة تسهم في بناء مستقبل رقمي أكثر ابتكارا وتنافسية.