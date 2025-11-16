شكرا لقرائتكم خبر «سار» تطرح فرصا استثمارية أمام قطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت الخطوط الحديدية السعودية «سار» ضمن برنامج «تسهيل» الذي نظمته غرفة الشرقية بمقرها بالدمام، حزمة من الفرص الاستثمارية المتنوعة أمام رجال الأعمال في المنطقة.

واستعرضت «سار» خلال اللقاء مشروعاتها المستقبلية وخططها في مجال التوطين وتسجيل الموردين، والتعريف ببرنامج المحتوى المحلي «أساسات»، الذي يمثل أحد أبرز مبادرات الشركة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مشاركة المنشآت الوطنية.

وأوضح ممثلو الشركة أن هذا اللقاء يأتي امتدادا لجهود «سار» في تمكين المحتوى المحلي وبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، ودعما لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيزا لمشاركة الموردين المحليين في تنفيذ مشروعاتها الحيوية.

وبين المتحدثون أن برنامج «أساسات» بالشركة أسهم خلال الأربع سنوات الماضية في ضخ أكثر من 500 مليون ريال لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما تجاوزت مساهمته الإجمالية في الاقتصاد الوطني 9 مليارات ريال خلال 5 سنوات، مما يعكس أثره الإيجابي في تحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

وشهد اللقاء جلسة حوارية استعرضت فرص التوطين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتوضيح استراتيجية برنامج «أساسات»، التي ترتكز على تمكين الموردين المحليين ونقل التقنية وتعزيز مبادرات «صُنع في السعودية»، ودعم الاستدامة البيئية عبر مبادرة «الخطوط الحديدية الخضراء»، مؤكدة أن «سار» ماضية في توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص لإطلاق مبادرات جديدة تسهم في رفع مساهمة الموردين المحليين في مشاريع الشركة.

وأكد نائب الرئيس للخدمات المشتركة في «سار» المهندس صلاح العمير أن الشركة تمضي بخطى متسارعة في تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية الداعمة لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى التقدم الذي حققته الشركة في برامج التوطين وتنمية المحتوى المحلي، مبينا أن نسبة التوطين في الشركة تجاوزت 55% خلال 2024 مقارنة بـ36.8% في 2021، إضافة إلى ما حققته الشركة من تطور نوعي عبر برنامج أساسات، الذي يستهدف رفع المحتوى المحلي إلى أكثر من 60%.

وأكد أن برنامج أساسات يتيح فرصا استثمارية تقدر بنحو 15 مليار ريال بحلول 2030، في حين بلغت مساهمة «سار» في المحتوى المحلي خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 9 مليارات ريال، ما يعكس الدور المتنامي للشركة في دعم الصناعات الوطنية وبناء سلسلة إمداد محلية مستدامة.

من جهته أفاد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية حمد الخالدي بأن الغرفة تحرص على تفعيل الشراكات الاستراتيجية مع الكيانات الوطنية الكبرى، مشيدا بما تتبناه الشركة السعودية للخطوط الحديدية من استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في مشاريع كبرى التي منها: مشروع الجسر البري، والربط الخليجي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التمكين في الاقتصادي الوطني.